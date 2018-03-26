西湖靚靚柚花季 周末粉墨登場

鄉立西湖幼兒園的小朋友，身穿復古客家裝，進行舞蹈表演。(李佳玲攝)

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苗栗西湖為全縣最大柚子產區，今年氣候條件合適，約有8成的柚花盛開。（李佳玲攝）
苗栗西湖柚花藝術季31日粉墨登場，邀請大家來西湖賞柚花喝柚花茶。（李佳玲攝）
31日活動會場準備許多特色柚花料理，等您來品嘗。(李佳玲攝)

苗栗縣西湖鄉有「柚子之鄉」的封號，冬末春初之際隨處可見盛開的柚子花。西湖鄉公所表示，今年氣候條件不錯，約有8成的柚花開滿西湖山頭，為了迎接柚花季將於於3月31日及4月1日，舉辦「靚靚柚花鄉藝術季」系列活動，遊客除了可以到湖東村柚子山健行聞花香，也可以到主場地與鄰近各農場挑戰趣味闖關活動。

西湖鄉是國內文旦柚的重要產地，全鄉種植柚樹面積約160公頃，每年3、4月間純白柚花綻放，全鄉幾乎可以聞到清新淡雅的柚花香，在鄉公所及農會結合客家藝文活動推廣下，「柚花藝術節」成為當地特色觀光產業活動，每年都吸引許多遊客前來賞花、聞花香。

西湖鄉代理鄉長楊秀瑕表示，有別於往的文藝表演，今年首度推出西湖鄉村史行動劇觀摩賽，各社區及學校將以戲劇、說唱、打油詩及舞蹈來詮釋西湖大小事。

規畫10道闖關遊戲，包括客家布馬陣、高智爾球體驗等。在柚子山入口也搭建寫有文學家吳濁流詩句的竹編牌樓，讓遊客漫步柚花園更具詩情畫意。

此外，在柚花季期間，公所2天準備1000份的健行闖關活動扺用券50元，只要民眾蓋完健行指定戳章並完成1個闖關活動，即可兌換50元扺用券，扺用券可以扺用活動現場各攤位及鄉內農園消費或購買農特產品。

活動2天分別在高鐵苗栗站及苗栗火車站前站均設有免費接駁專車往返會場，歡迎全國各地的遊客在柚花盛開時節，到西湖感受客庄魅力風光。

(中時)

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