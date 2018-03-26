公糧收購不暫停　稻米銷往大陸、東南亞

農委會副主委李退之26日前往後壁芳榮米廠訪視公糧碾製作業。（莊曜聰攝）

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目前全台正集運3萬噸公糧銷往大陸，未來也將開拓東南亞市場。（莊曜聰攝）
1期稻作水稻保險申辦日期到3月底截止，有意願的農民可向相關單位洽詢。（莊曜聰攝）

農委會今年度持續推動保價收購及對地給付雙軌並行政策，全台示範區域已有50個鄉鎮，農委會副主委李退之26日前往後壁芳榮米廠訪視公糧碾製作業，對農民宣導政策，並鼓勵參與水稻保險，對外界傳出綠色對地給付後將廢除公糧保價收購，他直指是謠言，李退之指出，目前有3萬噸公糧正在集運銷往大陸市場，還有東南亞國家也在洽談中，未來將台灣優質稻米行銷全世界。

2016年2期稻作時期開始試辦稻作直接給付，農民可自由選擇將稻穀繳交公糧，或者直接銷售到市場並領取給付金，經3期次試辦後，試辦鄉鎮區域已有近5成農民申請直接給付，與糧食業者產銷契作面積也增加一倍，李退之表示，從結果來看，雙軌制確實有不錯成效。

外界傳出直接給付全面施行後，就會廢除公糧保價收購，李退之說，綠色對地給付的目的是希望能保持農地農用的原則，同時鼓勵農民選擇栽種具有競爭力的優質稻米，可以在市場上賣到更好的價錢，提高收益，同時公糧也會持續收購，「倉庫滿了」只是謠言，並拓展外銷市場，像近期就有3萬噸公糧準備銷往大陸，東南亞各國也有意願收購台灣優質稻米。

另外針對去年下旬首度推出的水稻保險，今年1期稻作登記申請日期到3月底截止，目前全台申辦面積共有5,380公頃，較去年增加，以芳榮稻米產銷專區為例，加入專區契作的農民都已投保，保費則由芳榮米廠負擔，因政府補助，農民每公頃保費約繳交400餘元，相當有利。

(中時)

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