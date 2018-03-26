「在台灣生子很不恰當」 豪門女星舉7例很有感！

2018年03月26日 18:33 中時電子報 施品瑜

林可彤去年9月產下1子。（圖／翻攝自林可彤臉書）

女星林可彤去年2月帶球嫁給外商銀行副總裁武廣明，9月生下一子Adam，升格人母後不時分享育兒生活，昨（25日）就在臉書發文，透露體驗到當媽的辛苦，並舉出7個親友和自己的例子，點出台灣女性懷孕、產後在職場到生活面對的困難，不禁感嘆：「我們在一個奇妙的環境裡養育孩子，有時候，真的會讓我覺得在台灣生孩子好像很不恰當」，引發不少媽媽共鳴。

林可彤表示，當了媽才真正認識「媽媽」這份工作，有回和客戶H聊到當媽的辛苦，對方無奈說產假結束回到工作不出一個月奶就沒了，因有時開會一開就是8個小時，就算脹奶痛了也不敢舉手提要去擠奶，「孩子一病加上工作壓力一來奶就停了」；另個沒孩子的朋友A談起職場生活，則說就算公司可以請2年育嬰假，「但回來肯定被換職稱，而且媽媽請假同事就必須代打，如果真心要回來上班，最好兩個月後就回來，不然我們也會cover到很累…。」

另外，像是請保姆也是一門難題，朋友D表示，同事們原本都請12小時的日間保姆，卻總因加班、開會的緣故，無法準時回家顧孩子，「最後沒有爸媽可以幫忙照顧的通通送24小時保姆…。」廠商C也說：「等到孩子9個月後，才剛剛到職目前的公司，前公司的育嬰假實在無法請太長，直接換工作還比較恰當」。

另一名剛小產的朋友H則說「小產後覺得工作太累需要休息，請辭上一份工作在家待了半年，再復出找工作時，表明了之後要再懷孕，大部分公司都無法接受...。」有位朋友B帶兩歲不到的女兒去美式餐廳，竟還被隔壁桌小姐要求小孩講話小聲點，讓林可彤聽了傻眼想問「有人有去過安靜的美式餐廳嗎」？

最後，林可彤也以自身為例，稱昨天要推寶寶過馬路時，老公就開口提醒：「你注意看那些右轉的車喔！他們都不會讓我們！」果然，真的完全沒人讓著帶著寶寶的他們；分享完種種困境，林可彤不禁感嘆：「我們在一個奇妙的環境裡養育孩子，有時候，真的會讓我覺得在台灣生孩子好像很不恰當。」引來許多網友認同大呼「太中肯」、「在職場的媽媽真的很辛苦」、「淚推這篇文」。

(中時電子報)