延續兩岸打詐 台灣警方破水房

2018年03月26日 19:19 旺報 林瑞益

警政署刑事局26日宣布，破獲一個經營地下匯兌的「水房」（金流），此水房曾經資助在印尼峇里島的詐騙機房，詐騙機房的不法所得約3500萬元（新台幣，下同）。

警方表示，2017年7月29日，大陸公安部刑偵局與印尼警方分別於峇里島機房執行共同打擊電信詐騙機房任務，共計查獲犯嫌31人，其中我國籍犯嫌有梁姓等6名犯嫌，遭遣送至大陸四川省羈押，另印尼警方驅逐出境返台之犯嫌包含梁姓等4人，台灣警方於去年8月12日在桃園國際機場拘提到案，經解送桃園地檢署聲請羈押獲准。

本案陸方統計峇里島電信詐欺機房詐騙金額約3500萬元，台灣刑事局為追查峇里島電信詐欺機房之資金來源與犯罪所得去向，全案歷經逾8個月偵查及蒐證，有效掌握該集團莊姓3人涉嫌自2015年起開始經營地下匯兌及境外詐欺洗錢業務，替峇里島詐欺機房進行洗錢，透過蔡姓等2名犯嫌協助，將前述機房詐騙所得之款項，以台灣存款、印尼領出之方式，將詐騙部分所得1305萬元挹注峇里島機房營運。

其餘款項則由莊嫌洗錢集團以現金存款方式存入機房成員之大陸或台灣帳戶，另搜索發現該集團也從事走私黃金至日本之不法勾當，招募他人從香港夾帶黃金返台後，先暫存桃園機場的公共保稅倉庫內，伺機再派人領出攜往日本闖關，現場查扣之鐵塊6塊、女性胸部形狀金屬模具、金屬探測器、護照套等物，均係為模擬走私黃金入、出海關之用。

警方3月21日執行搜索並拘提莊姓等5人到案，查扣現金1343萬元、美金2萬元、扣押莊姓主嫌夫婦名下房產5棟（價值5380萬元）等犯罪所得，全案依《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺罪、幫助詐欺取財罪、《洗錢防制法》及《銀行法》等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(旺報)