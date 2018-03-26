波頓：北韓若不像利比亞那樣棄核便是偽裝

美國準國家安全顧問波頓2006年檔案照，波頓當時擔任美國駐聯合國大使。（圖／美聯社）

友善列印
中時

王嘉源／綜合報導

「此次首腦會談（5月的川金會），值得肯定的一面是，把過去耗時6個月甚至12個月的預備協商縮短。但若北韓在會談中不打算像利比亞那樣表示願意放棄核武器，那麼美朝會談只是北韓用來爭取時間的偽裝罷了。」

南韓《中央日報》26日報導說，以上是美國準國家安全顧問波頓（John Bolton）在獲川普總統提名的三天前，對美朝首腦會談發表的言論。23日，波頓在接受自由亞洲電台（RFA）採訪時如是稱，「如果北韓沒有準備好進行真摯的無核化對話，那美朝會談將成為非常短暫的會談」。

波頓對川普決定與北韓領導人金正恩舉行首腦會談本身並不反對，稱「5月或是之前，讓我們來看看北韓究竟有多真誠」。

然而他說，「北韓在過去的25年裏，一直重覆著協議和違反協議，所以我很懷疑他們的真誠」，「不可以再被北韓爭取時間的計謀所騙」。接著他強調，「總統也不是為了浪費時間才要去會談，而是為了去商議如何儘早清除核武器的具體方法」。

但《中央日報》指出，鷹派波頓的上台，已增添5月美朝首腦會談的變數。

華府外交圈認為，波頓不會對川金會成功舉行本身產生影響。因為川普將與金正恩成功舉行會談看作自己的政績，因此對於包括會談能否成功進行以及會談場所、日程等具體事宜，川普都很有可能親自過問 。

然而據一位外交消息人士解釋稱，「波頓的對朝強硬立場本來人盡皆知，所以這可能會對會談的議題或戰略等詳細內容有部分影響」。

據《中央日報》報導，關於川金會的議題，波頓在自由亞洲電台的採訪中說，「像13-14年前的利比亞那樣，必須商議將他們（北韓）的核武器和裝備包裝起來，移送至田納西州橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge）」，「如果不商議此內容，那麼此次會談則是北韓為繼續發展可移動核武器之下的偽裝」。

波頓主張的利比亞式解決方法，指的是北韓徹底廢除核武器後對其進行補償的方式。美國在利比亞2003年同意放棄核武器後，一直到2005年經過驗證確保美國已收到所有核物質和裝備之後，才解除了原油出口制裁，並恢復了與利比亞的邦交關係。

然而對格達費政權因6年後的「茉莉花革命」而被推翻一事，北韓稱「先放棄核武器就是解除武裝」，對此表示強烈反感，因此川金會上北韓是否會接納此項提議尚不可知。

《中央日報》指出，波頓所稱對北韓無核化進行補償，即對朝提供經濟支援與簽署和平協定，也表現出消極的立場。

波頓被稱為「戰爭鷹派」（war hawk），他在小布希政府時期主張與伊拉克以及現在的北韓、伊朗進行決戰。有人擔心，在波頓成為白宮國安顧問的情況下，若川金會失敗，那麼美朝發生軍事衝突的可能性將大增。

波頓在自由亞洲電台的採訪中說，「我已明確表示，我不會傾向為清除北韓核武器而採取軍事行動」，「雖然對朝軍事行動非常危險，但若北韓擁有核武裝力量，那將會更危險」。接著他強調，「因為有過去25年的失敗，川普總統持有一些看似不太好的選擇，而且時間也不多」，「因為沒有其他退路，事情已經到了無法拖延的地步」。

(中時)

巴布紐幾內亞發生規模7地震

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。