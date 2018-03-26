波頓：北韓若不像利比亞那樣棄核便是偽裝

2018年03月26日 19:19 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

「此次首腦會談（5月的川金會），值得肯定的一面是，把過去耗時6個月甚至12個月的預備協商縮短。但若北韓在會談中不打算像利比亞那樣表示願意放棄核武器，那麼美朝會談只是北韓用來爭取時間的偽裝罷了。」

南韓《中央日報》26日報導說，以上是美國準國家安全顧問波頓（John Bolton）在獲川普總統提名的三天前，對美朝首腦會談發表的言論。23日，波頓在接受自由亞洲電台（RFA）採訪時如是稱，「如果北韓沒有準備好進行真摯的無核化對話，那美朝會談將成為非常短暫的會談」。

波頓對川普決定與北韓領導人金正恩舉行首腦會談本身並不反對，稱「5月或是之前，讓我們來看看北韓究竟有多真誠」。

然而他說，「北韓在過去的25年裏，一直重覆著協議和違反協議，所以我很懷疑他們的真誠」，「不可以再被北韓爭取時間的計謀所騙」。接著他強調，「總統也不是為了浪費時間才要去會談，而是為了去商議如何儘早清除核武器的具體方法」。

但《中央日報》指出，鷹派波頓的上台，已增添5月美朝首腦會談的變數。

華府外交圈認為，波頓不會對川金會成功舉行本身產生影響。因為川普將與金正恩成功舉行會談看作自己的政績，因此對於包括會談能否成功進行以及會談場所、日程等具體事宜，川普都很有可能親自過問 。

然而據一位外交消息人士解釋稱，「波頓的對朝強硬立場本來人盡皆知，所以這可能會對會談的議題或戰略等詳細內容有部分影響」。

據《中央日報》報導，關於川金會的議題，波頓在自由亞洲電台的採訪中說，「像13-14年前的利比亞那樣，必須商議將他們（北韓）的核武器和裝備包裝起來，移送至田納西州橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge）」，「如果不商議此內容，那麼此次會談則是北韓為繼續發展可移動核武器之下的偽裝」。

波頓主張的利比亞式解決方法，指的是北韓徹底廢除核武器後對其進行補償的方式。美國在利比亞2003年同意放棄核武器後，一直到2005年經過驗證確保美國已收到所有核物質和裝備之後，才解除了原油出口制裁，並恢復了與利比亞的邦交關係。

然而對格達費政權因6年後的「茉莉花革命」而被推翻一事，北韓稱「先放棄核武器就是解除武裝」，對此表示強烈反感，因此川金會上北韓是否會接納此項提議尚不可知。

《中央日報》指出，波頓所稱對北韓無核化進行補償，即對朝提供經濟支援與簽署和平協定，也表現出消極的立場。

波頓被稱為「戰爭鷹派」（war hawk），他在小布希政府時期主張與伊拉克以及現在的北韓、伊朗進行決戰。有人擔心，在波頓成為白宮國安顧問的情況下，若川金會失敗，那麼美朝發生軍事衝突的可能性將大增。

波頓在自由亞洲電台的採訪中說，「我已明確表示，我不會傾向為清除北韓核武器而採取軍事行動」，「雖然對朝軍事行動非常危險，但若北韓擁有核武裝力量，那將會更危險」。接著他強調，「因為有過去25年的失敗，川普總統持有一些看似不太好的選擇，而且時間也不多」，「因為沒有其他退路，事情已經到了無法拖延的地步」。

(中時)