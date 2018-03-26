台積電牡丹偏鄉捐建多功能復健中心

2018年03月26日 18:42 中時 潘建志

台積電慈善基金會捐贈牡丹鄉建置多功能復健中心，改善偏鄉部落長照及復健等問題，副縣長吳麗雪試乘電動樓梯升降椅。（潘建志攝）

屏東牡丹鄉日照中心前年遭莫蘭蒂颱風遭吹毀，經縣府及鄉公所協助另覓地點，台積電慈善基金會捐贈後，升級為長照2.0A級服務據點，26日揭牌啟用，不但升格為復健中心，軟硬體設備完善，也架設電動樓梯升降椅及太陽能發電系統，方便又節能。

恆春旅遊醫院長潘正欽表示，醫院配合政府長照政策2012年起協助牡丹鄉長照服務，提供復健、輔具資源及日間照顧等；不過日照中心被莫蘭蒂颱風吹毀，只能重起爐灶。由於偏鄉部落已高齡化，為了服務長者，因此新址決定除了長照外，更加強復健功能。

新中心除加強各類復健硬體設備外，更設立電動樓梯升降椅，方便行動不便長者上下樓；並在樓頂架設太陽能發電系統，將環保節能概念運用在捐助工程上，既節能又更能永續回饋部落長輩。

副縣長吳麗雪也體驗相關設備及電動樓梯升降椅，並感謝台積電慈善基金會看見偏鄉需求，關心老人長照議題，協助牡丹鄉建置多功能復健中心。她說，縣府推動長照2.0一直領先其他縣市，期待未來有更多民間單位與公部門合作，讓屏東縣長照據點軟硬體設備更完善。

(中時)