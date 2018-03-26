最佳「工具人」屏科大木設系畢業展

2018年03月26日 18:45 中時 潘建志

屏科大木設系舉辦「工具人」畢業展，展出33件創作成果，作品「啟航」創作者黃信元（左）與指導老師龍暐合影。（潘建志攝）

木設系學生是最佳「工具人」！屏東科技大學木材科學與設計系舉辦畢業成果展，以「工具人」為主題，展出33件作品。這屆木設系畢業生是首屆實施學期實習制的學生，有4個半月的實習期，創作的作品不但運用更多材質，也更貼近生活所需。

這次作品分為產品設計與創作類、木質資源材料開發與應用類、空間與建築設計類3大類組，作品包括收納曲木鞋櫃架「心跳加速空間」，以跳動線條展現活力，展現運動動態；擁有特殊造型的辦公桌「啟航」及「融慧貫通」，讓使用者有不同新體驗。此外還有竹材研製手提琴， 及結合金屬與科技的遊艇榫接工藝等。

成果展總召彭彥綾說，因同學們都經過實習，將實務經驗融入作品中，像到遊艇公司實習同學將遊艇甲板元素融入，並結合無線充電讓家具不再是傳統家具；也有同學以異材質創作，例如使用樹酯，或結合環保以溶解寶特瓶進行木材連接，讓家具也是大型裝置藝術。

校長戴昌賢說，現在科技發達，木設系學生不能只懂木頭，要跨領域學習其他學院的專長，這次有作品應用廢棄物，或加入3C元素、3D列印技術等，有助於學生創作更實用作品，方便量產並開拓更寬廣的市場。

(中時)