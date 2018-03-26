調查局情資奏功 一銀ATM詐領案俄籍主嫌西班牙落網

調查局情資奏功 一銀ATM詐領案主嫌之一西班牙落網 （本報系資料照）

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中時

2016年7月第一銀行遭駭客入侵並自ATM詐領8327萬7600元，檢警即時追回7748萬餘元，並發現一銀案為國際網路犯罪集團「COBALT」幕後操控，主嫌之一的俄羅斯籍男子Denys已遭西班牙國家警署逮捕，並確認無國人涉案。

新北市調查處表示，「COBALT」以攻擊金融機構為主要目標，並自2016年起利用商業滲透測試軟體「Cobalt Strike」以夾帶惡意程式之釣魚郵件寄給銀行員工後，入侵銀行內部網路再伺機攻擊各國銀行網路。

新北市調處表示，「COBALT」犯罪集團由外部發動攻擊控制銀行內部電腦，再由內部電腦連線至指定ATM執行吐鈔程式，經僱用之外籍車手於ATM前取得現鈔後隨即離境，不法所得則交由其他共犯洗錢。估計該犯罪集團足跡橫跨歐亞，受害國家逾40國，超過100家金融機構被駭，總計不法所得高達10億歐元（折合新台幣約360億元）。

調查局於一銀ATM詐領案中，查明犯罪集團駭侵軌跡，釐清入侵與吐鈔手法與COBALT犯罪集團手法及特徵高度相符，即透過國際警察組織等交換情資，經歐洲刑警組織（Europol）網路犯罪中心（European Cybercrime Centre，EC3）及西班牙國家警署主導，台灣及各國政府執法機關、私人資安公司及「歐洲銀行聯盟」（European Banking Federation，EBF）通力合作，終由西班牙國家警署於其境內逮捕該案俄籍主嫌Denys。

Denys對一銀ATM詐領案犯行坦承不諱，他供稱曾於案發時與帶頭車手Babii取聯，Babii將贓款置於台北車站置物櫃後離境，等待洗錢共犯後續處置。

另在調查局駐美法務秘書協助下，本案車手之一Berkman於今年2月入境美國佛羅里達機場時，為美國海關邊境保護局驅逐出境並遣返俄羅斯。

調查局表示，除將持續深入追查本案其他在逃主嫌，並透過相關司法互助機制追回剩餘贓款約579萬元。

(中時)

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