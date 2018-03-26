任賢齊、張柏芝相隔19年合體 全靠林志穎一通電話

2018年03月26日 18:53 中時 尤嬿妮

林志穎邀好友張柏芝、任賢齊跨刀拍MV。（娛人制造提供）

林志穎重返歌壇備受矚目。（娛人制造提供）

林志穎新歌〈在我眼中開出玫瑰〉MV，由好友任賢齊、張柏芝專程從香港飛來台灣跨刀，「任張」再度合體，令人不禁回憶起1999年搭擋電影《星願》的情侶模樣，如今相隔19年合作飆戲，3人凍齡臉龐特別引人關注，林志穎笑說：「今天我們都17歲。」張柏芝立刻接話：「今天我16歲唷！」

張柏芝在MV裡飾演失戀的都會女子，與攝影師任賢齊因緣際會產生微妙情愫；導演特地安排「床戲」互動，要任賢齊幫張柏芝蓋棉被、協助打蟑螂，兩人因「蟑螂」牽線而共度一晚。

拍攝當天張柏芝因過敏不舒服，但仍敬業地早起上工，獻出在其他歌手MV擔任女主角「第一次」；其中一場展現「秒哭」落淚的戲碼，張柏芝演技大爆發，讓任賢齊驚呼：「柏芝是無私的演員，哭戲讓我很快接受到情感。」林志穎也形容，「那一滴眼淚跟表情，讓周圍的人都掉入愛情的感動」。

張柏芝與任賢齊此次無酬力挺好友，林志穎透露當初一通電話就邀來張柏芝，她不僅立馬答應，還開心說：「太好了！可以來台灣。」而林志穎雖不用演出MV，但對嘴卻下足功夫，也是他是對嘴最多次的一首歌，超過20次才完成；收工後，林志穎化身地陪，邀張柏芝吃麻辣火鍋、按摩放鬆，而犒賞任賢齊的方式則是出動愛車，兩個男人相約在市區遊車河。

(中時)