香氛市場蓬勃 木質調仍是寵兒

2018年03月26日 18:59 中時 吳娮翎

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MFK Aqua Celestia forte天際之水淡香精70ml，7080元。（MFK提供）

獨立香氛一直是市場熱鬧話題，當香氛市場越來越大，主流香氛已不再能滿足消費者的想像，除了透過Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）創辦人與CEO的分享，回顧這20年香氛市場轉變，以及未來備受矚目的AI人工智慧。

MFK調香師Francis Kurkdjian表示，香氛市場20年就是1個世代，香氛跟音樂、時尚一樣隨著時代演化著，過去20年來市場由歐美品味主導，以純淨新鮮的白色花香為主軸。而現在，由亞洲、中東、俄羅斯、巴西市場的品味取而代之，香氛的調性也轉由果香與甜香的美食調。他也表示，多數調香師有選用木質調比例高達3成以上，木質調是調香師喜愛的香調，木香包括廣泛的原料，如廣藿香，香根草，雪松木，檀香木和沉香等。

MFK CEO Marc Chaya認為，過去幾年小眾香氛市場崛起，消費者們開始尋找著獨特的香水，他們是鑑賞家，對於更獨特的氣味和更好的體驗的需求將繼續提升，小眾香水市場也在這20年來出現並快速發展著，無論是在新品牌創建，還是在行銷通路擴張都將繼續增長。然而，這個市場越成熟，新進入者的進入門檻也將越高。這些趨勢對於亞洲市場也是如此，我們也看到了奢侈品市場的快速發展，亞洲市場尚未開發的最大市場仍然是中國，相較於台灣，香港，韓國和日本等更成熟的香水市場相比，中國還處於起步階段。

雖然近年AI人工智慧議題持續發燒，但對Marc Chaya來說，調香是一門藝術，人工智慧透過學習與技術的掌握確實可以進入調製香氛的領域，但最重要的是在香氛產品的情感表達與靈感天份上仍有明顯區別。Marc Chaya説，「人們可以透過學習模仿讓雕刻與繪畫技巧達到完美境界，但終究無法成為畢卡索與米開朗基羅。」調香師必須有足夠的內在能力、知識與技巧，才能轉化為令人渴望的情感面，因此他認為，人工智慧取代調香師還有一段遙遠的路。

(中時)