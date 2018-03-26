藏壽司什麼最好吃？員工最推這7款「還有隱藏版吃法」

2018年03月26日 19:05 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

日本知名連鎖迴轉壽司品牌藏壽司，登台後擁有超高人氣，陸續在台灣各地等地開了不少店鋪，不過在這麼多的品項當中，有哪幾樣是最值得一吃的呢？先前就有前員工在社群網站Dcard分享，店內最推薦的幾款美食，如果你還沒吃過，不妨可以參考看看喔！

▍1、茶碗蒸 ▍

店員透露這款是大推的款式，茶碗蒸是由特製的蛋液做成，裡面的配料有花枝、魚肉、香菇等食材，非常推薦第一個次去藏壽司的人可以吃吃看，另外還有隱藏版吃法，可以依照個人喜好加一點柚子醋，配在一起有一點酸酸的但真的很好吃。

小白兔🐰（@rabbitlin618）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 3 日 2:16 上午 張貼

▍2、讚岐風烏龍冷麵 ▍

店員表示這款烏龍麵蠻Q的，吃起來比拉麵有飽足感，而且也有隱藏版吃法，建議在把半熟蛋戳破前，可以先加一些芥末進去，味道會更好。

▍3、大生鮮蝦壽司 ▍

愛吃蝦的人店員大推這款，一盤只有一貫，雖然價格偏貴，但他認為cp值比生鮮蝦、熟白蝦等其他蝦類高，吃起來味道很甜，尤其是剛拿出來微冰凍的口感很好吃。

瘋food👍Like➡️👆share➡️🤝subscribe（@vic9888）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 1 日 12:15 上午 張貼

▍4、黃金酥脆卷壽司 ▍

一盤四小個80圓，是店員心中的愛品之一，尤其是上面淋上的炸麵衣跟特製的辣醬，吃起來不辣味道又好。

羅子琪（@ziqi_0122）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 13 日 9:16 上午 張貼

▍5、炸蝦手捲 ▍

一盤40元，裡面有鮮蝦沙拉以及整隻炸蝦，讓店員直呼划算，並大讚cp值是藏壽司最高的。

Fifi Wu（@fifiwu07）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 7 日 9:50 上午 張貼

▍6、炸花枝手捲 ▍

炸花枝手捲是店員心中的第一名，花枝炸得外皮很脆，裡面則是很Q彈，搭配美乃滋醬，跟台灣市面上的很不一樣。而這款與炸蝦手捲也有共同的隱藏版吃法，把海苔整個打開，將適量芥末抹到靠近飯或是商品的海苔上，最後用橫向擠法把醬油膏加到芥末、飯跟商品上就可以了。

▍7、北海道牛奶霜淇淋 ▍

在甜點類店員最推這款，是外面吃不到的口味，建議如果是抹茶控的人，可以再加一點桌上的抹茶粉，跟抹茶霜淇淋吃起來很不一樣。

(中時電子報)