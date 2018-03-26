張小燕休息卻好忙！用「一坨衛生紙」肯定海裕芬

2018年03月26日 19:11 中時 林淑娟

張小燕到後台為海裕芬、郭耀仁、邱逸峰鼓勵。（海裕芬工作室）

花甲女孩們江宜蓉（左起）、林意箴、葉辰莛、嚴正嵐來為姑姑海裕芬捧場。（海裕芬工作室提供）

導演黃毓棠（右）和《三人行不行》的女主角們。（海裕芬工作室）

林東緒、海裕芬、郭耀仁。（海裕芬工作室）

69歲的綜藝教母張小燕（小燕姊）去年辭去飛碟電台董座、出售豐華唱片經營權，手上最後一個節目《小燕有約》農曆年前停錄，3月中播畢後收攤，她曾說這是老天爺要讓她適時休息，因為去年一整年很緊繃，壓力很大。其實休息這段時間，小燕姊也沒閒著，日前才去欣賞海裕芬主演的舞台劇《三人行不行》，25日又現身饒舌團體「違法」演唱會觀眾區欣賞，自己充滿電也一如既往給藝人溫暖的鼓舞。

小燕姊受訪時表示，她其實經常去看表演，「除了海芬舞台劇，違法的演唱，還看了一羣新人舞蹈表演！喜歡給新人鼓勵，給專業的鼓掌！自己充實！一向如此」！至於是否已有復出計劃，小燕姊則沒有回應。

小燕姊看完舞台劇後，特別到後台告訴海裕芬觀後感，還從包包裡拿出一大坨用過的衛生紙證明自己整場笑個不停，不只是笑，而是笑到流淚。海裕芬說，小燕姊是她從幼稚園到現在的偶像，她非常感謝小燕姊的支持，能夠得到偶像的肯定，對她是最大的鼓勵！

「國民姑姑」海裕芬由主持人成功轉型為演員，繼《我家是戰國》入圍金鐘最佳新演員後，陸續接演了多部電視及電影，其中包括《花甲男孩轉大人》的電視及電影，日前並挑戰擔任舞台劇女主角，演出劇場大師李國修經典喜劇《三人行不行》，除了綜藝教母張小燕親臨現場，4個花甲女孩「阿瑋、雅婷、花慧、姿萱」也特別準備花束來支持姑姑，還拍手拍到手麻，看到其中一幕女主角發春表達內心慾望的片段，她們驚呼：「原來姑姑也可以有如此狂浪的一面，平常姑姑真的是太壓抑了！」

海裕芬在接到導演黃毓棠的邀約時，一度非常擔心自己沒辦法像杜詩梅、黃嘉千這些學長姊們那般能完美呈現，但導演對她極有信心，表示會特別選擇她演出的原因，是看到海芬對於角色的細膩詮釋，絕對能撐起這部擁有32年歷史的經典作品。為了讓首次擔綱舞台劇女主角的海芬能快速進入狀況，對手演員們亮哲、邱逸峰、林東緒、郭耀仁陪著她超過20次以上的密集訓練，加上海裕芬不斷反覆觀摩歷屆《三人行不行》的演出影片，終於順利圓滿完成演出。

(中時)