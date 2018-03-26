好久不見的實力派女歌手！李度消失4年開麵店賠50萬

李度。（粘耿豪攝）

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李度。（粘耿豪攝）
李度與《家書-爸爸的信》演員簡玹（左）、宋彤（右二）、張育綺。（粘耿豪攝）

實力派唱將李度30日即將帶著「眾劇團」音樂話劇《家書-爸爸的信》於江蘇太倉大劇院登場，並在大陸25座城市、展開80場的演出！許久未在台灣公開露面的她26日表示，多年前演過屏風舞台劇，音樂劇是去年才開始接觸，一試就滿喜歡的，除了可以唱歌，還能把自己的人生經歷、各種情緒能量在演戲中抒發。至於那些年她消失演藝圈的日子，原來是賣麵去了。

李度表示，她18歲就開始唱歌，從沒做過其他工作，2011年時跑去跟姊姊、姊夫一起做生意、開小麵館，做了3、4年，她覺得這個體驗很不錯，從下麵、跑堂、算帳等都親力親為，一開始結帳動作慢，還被認出她的客人調侃：「隔行如隔山噢？」當時生意大概打平，後來剛好她要去美國巡演兩個月，店面人手不足，於是倉促轉讓給別人，小賠約3、50萬。

52歲的她劇中要從媽媽演到變奶奶，真實生活中至今單身，她說自己不排斥談戀愛或結婚，但這都需要天時地利人和，坦言已經3、4年沒有談戀愛，他談戀愛次數不多，但一段就很久，上一段戀情斷斷續續長達10年，當然也曾覺得錯過了對的人，「之前可能忙著工作賺錢、沒想太多，事過境遷後才覺得當時應該好好把握，但已經錯過就是錯過了，無法挽回」。

被誇外型保養得宜的她，則自爆至少胖了8公斤，除了因為開麵店經常吃麵，也愛喝珍珠奶茶，尤其接連兩部音樂劇都演她女兒的宋彤最愛誘惑她喝珍奶，所以宋彤現在必須幫助她再瘦5公斤。

去年李度已赴大陸演出眾劇團《家書》約30場，回憶起曾在某場演出時，有觀眾突然從二樓掉下來，當時正在舞台上演出的她聽到有人驚呼「流血了」，也被嚇到，但只能臨危不亂繼續演，後來才聽說該觀眾是坐在欄杆前的第一排，因暈眩症發作，一起身就從欄杆邊摔下來。

《家書-爸爸的信》將於太倉、海安、 容、義烏、深圳、廣 州、廣西、湖北、天津、北京、上海等計約25座城市進行整年度的巡演，首演3/30在江蘇太倉大劇院登場。

(中時)

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