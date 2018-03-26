政院推優化新創投資環境行動方案 助青年創業

2018年03月26日 19:39 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院青年諮詢委員會」第5次會議時表示，為讓年輕人在台灣打拚創業時，擁有更友善的新創環境，行政院積極推動「優化新創事業投資環境行動方案」，不僅針對新創的未來發展需求，修改新的法治環境，同時也提供充裕資金及新創基地，協助青年創業，歡迎年輕朋友多加運用。

賴揆強調，該政策朝充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道、新創進軍國際市場等5大面向落實，經國發會、相關部會與新創業者及年輕人充分溝通，目標希望能在2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業；也希望未來6年內，每2年就培育出1家獨角獸新創事業，積極協助新創的未來發展。

行政院今天會議針對「增進海外學者來台進行半年以上之實質研究合作」討論案，賴揆請教育部協同科技部，擴大邀請海外頂尖學者來台進行半年以上的研究合作，並加強與國外頂尖學術機構連結。

有關委員針對「勞動基準法」部分條文修正草案、少子女化、青年就業及人口老化等相關議題所提意見，賴揆指出，「勞動基準法」修正法案已於今年3月1日施行，行政院會持續督促勞動部加強執法，確保勞工權利，營造勞資團結和諧的環境。為因應當前產業發展諸多不同型態的工作及生產方式，請勞動部盤點相關函釋，並適時針對各界意見審慎研議。

賴揆進一步指出，另為因應社會期待，改善青年就業及少子女化問題，行政院也將就優化新創環境、推動資安產業、最低工資法制化及教保公共化、建立友善育兒環境等提出相關對策並向社會報告。

關於「高級中等以下學校的意見反映機制」一案，賴揆表示，為確保學生反映意見後，其個人隱私可獲得適當保護，請教育部處理學生陳情案件時，務必落實相關保密規定，同時亦應督導地方政府配合辦理，並請教育部國教署持續推動建立學生申訴平台等工作。

針對委員建議「各縣市政府雖陸續成立青年專責單位或青年諮詢組織，仍應透過有效的立法及行政措施，確保青年於相關行政的表意權被落實」一案，賴揆指出，各地方政府是否成立青年專責單位或諮詢組織部分，屬於地方權責，不過教育部可考量於未來與各地方政府合作舉辦青年相關活動時，適時向地方政府加強宣導。

關於「因應後黑客松時代，請深化公務員資料素養」討論案，政務委員唐鳳表示，「總統盃黑客松」在規畫討論時，採納許多委員的具體建議，以3個月為期，具長期合作的關係。「總統盃黑客松」共收到108個提案，其中至少20個提案，將長達3個月至半年，具體融入公務機關。

(中時)