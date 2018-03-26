民進黨南市議會黨團派系對立 10議員聯手促凍漲房屋稅

2018年03月26日 19:49 中時 程炳璋

莊玉珠與趙昆原提出法條解釋，認為台南市政府逕自將房屋稅調漲是違法決策。（程炳璋攝）

台南市調漲房屋標準單價4月又要開徵，今年調幅再漲為65%，民怨沸騰連執政黨議員也擋不住，民進黨台南市議會黨團由副議長郭信良率領9位議員，26日聯名呼籲台南市政府凍漲，並向支持漲稅的同黨議員招手，要求加入行列，以免年底選舉遭選民唾棄。對此，國民黨籍台南市議員笑稱「這些失聰失明的議員終於聽見、看見民眾聲音了」

台南市民去年對平均高漲54%的房屋稅單已群情譁然，今年4月20日民眾將接到第2波平均高達65%漲幅的房屋稅單，早已民怨載道。

以台南市副議長郭信良為首的10位泛綠與民進黨籍市議員，包括吳通龍、莊玉珠、趙昆原、陳秋萍、蔡旺詮、林志聰、賴惠員、陳怡珍與林慶鎮，26日聯手要求台南市政府凍漲，甚至調降房屋標準單價。

郭信良認為，房屋稅調漲在情理法上都站不住腳，以情來說，台南市民收入6都最少。以理來說，追溯15年是台南首創，百姓難以接受。以法來說，憲法規定法令對人民不利，不得追溯既往，因此10位議員聯名反對漲房屋稅，呼籲今年起凍漲，甚至調降。

調漲房屋標準單價為行政院長賴清德在任台南市長時的決策，延續至今年成為民進黨台南市議會黨團兩派系的對立，郭信良帶著反賴系議員呼籲不分藍綠議員都加入凍漲行列，以免年底選舉遭選民唾棄。

時值選舉敏感時刻，挺賴系的民進黨台南市議員回應謹慎，邱莉莉選擇不回應，林宜謹則認為，只要提到漲稅，百姓一定反對，但台灣的房屋稅基某程度已比一台重機車還低，對於賴清德的漲稅政策，正好可檢視租稅公平正義。

對民進黨自家人為了房屋稅絕裂，國民黨籍台南市議員洪玉鳳笑說，之前國民黨大動作抨擊房屋稅，民進黨議員都像「失聰、失明」一樣，突然到了選舉年，這些人都聽得見、看得到了，連自家人都不挺這項政策。

台南市財稅局強調，稅賦法訂，3年調整一次是法律所規定，所以經由2016年的委員會通過房屋標準單價評定之後，法律效力就是3年，無法藉任何行政命令改變。仍堅持調漲政策需3年後由新任市長決定。

(中時)