周董世紀合體劉德華 唱完10場最想做這件事

2018年03月26日 19:43 中時 尤嬿妮

周董（右）感動擁抱華仔。（杰威爾提供）

周董（右）在華仔面前秀魔術直呼緊張。（杰威爾提供）

周董（右）與華仔首度同台合唱。（杰威爾提供）

周杰倫（周董）「地表最強2」演唱會在香港一連舉辦10場，25日最終場邀來天王劉德華（華仔），兩人首度同台合唱，由於劉德華已7年未在香港開唱，此次合作是他去年年初墜馬受傷後，首度站上表演舞台，周董感動直呼：「我盼這天盼很久了！」不忘喊話歌迷拍照，見証兩世代天王歷史性的一刻；此外，周董在華仔面前秀魔術，而華仔也揭秘當年退周董創作歌曲的內幕。

周董前晚聊起當年未出道時，在吳宗憲餐廳打工彈鋼琴，看到劉德華來了，便趕緊唱想寫給他的歌，還請憲哥快請華仔聽一下，只是歌唱完了，華仔還是在吃麵；聽聞往事，華仔趕緊說：「你知道我吃麵在想什麼？我就想說這首歌真的太適合我！不過我的producer說這個不紅，我們找紅的人寫歌。」後來周董出道寫了另外一首歌給劉德華，華仔笑回：「那時你紅了嘛，以前找寫歌都是這樣的！」

演出結束，周董在後台受訪，笑稱終於可以喝珍珠奶茶：「可以喝甜的，因為中間幾場沒聲音，很緊張，但又不能讓香港粉絲擔心，所以還是好好唱。」他坦言開這麼多場演唱會最怕感冒，覺得下次還是別開那麼多場，「真的怕了，覺得每次5場就好，過幾個月再開5場，這樣還不錯」；聊起老婆昆凌，周董感謝她一直陪在身邊照顧：「她來支持也有燉湯，我一感冒很久才會好，一沒有聲音就完蛋。」

(中時)