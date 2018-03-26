曹西平獨居也活得精彩 粉絲甘願被罵「醜八怪」

2018年03月26日 20:06 時報周刊 林彥君

曹西平曾被粉絲要求將口頭禪「醜八怪」錄製當電答鈴。（曹西平提供）

59歲的曹西平獨居多年，看到資深藝人李菁在家中暴斃，晚景淒涼，感嘆「人生到最後就是屍體一具，發臭而已」，他常提醒身邊的朋友：「如果我沒接電話、沒發臉書就是走了。」曹西平透露，曾在泰國時腰部拉傷，在沙發躺了2天才自己爬起來，在這2天中都沒有進食，也沒有人關心。

現在他很習慣一個人在家，認為「獨居也要活得精彩」，但是難免會感到寂寞，他會將電視音量調大聲，讓家裡充滿聲音直到睡著「反而是電視在看我」，他不打算想找伴「和人家相處需要花費，自己又不是多有錢。」他常關心社會議題，認為他因為藝人身份生活會被注意，其實社會上還有很多孤獨的老人需要幫忙。

他過去作秀時一天可以進帳10萬元，在年輕時一肩扛起家中債務，現在債務還清，靠上通告賺取生活費，曹西平生活簡樸，「我賺2萬元，就過2萬元的日子；我賺1萬元，就過1萬的元日子。」他透露朋友會伺候他三餐，還有粉絲會送吃的、喝的，甚至是衣物給他，粉絲曾告訴他「最愛你的孝順」讓他感到很溫暖。

曹西平向來直來直往，他的口頭禪「你不喜歡看到我，我更討厭看到你，醜八怪」也成為經典，他透露曾有粉絲看到他，要求他錄音「醜八怪」當作來電答鈴，「粉絲被我罵醜八怪還很開心。」2016年曹西平舉辦《35年的故事-曹西平見面會》，還有粉絲一家5口，分別在5件衣服上印製「我、是、醜、八、怪」字樣來看演唱會。

(時報周刊)