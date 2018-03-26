小S隨興look完勝孫芸芸 大包滿是attitude

小S徐熙娣日前戴上復古鏡框、長版運動外套，搭配超大BURBERRY The Belt新包，隨興attitude十足。（翻攝自小S徐熙娣官方IG帳號）

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名媛孫芸芸亦於照片中選拿同款BURBERRY The Belt大包，擺出托腮模樣，並以黑白為主展現慵懶自在感。（翻攝自孫芸芸官方IG帳號）
BURBERRY The Belt中型皮革包礦灰色，8萬2000元。（BURBERRY提供）

小S徐熙娣日前於個人Instagram發布私下美照，戴上復古大鏡框的她，頭髮撥出隨興弧度，一身長版運動外套搭點點褲，更顯得輕鬆。向來沒在客氣的她，背上看似尺寸超大的BURBERRY The Belt新包個性十足，還在留言寫到：「一切還是要看attitude。」隨後名媛孫芸芸也於社群網站放上同款The Belt大包入鏡，以黑白色為主的她，慵懶擺出托腮模樣，完成自在美照，唯獨架式上少了綜藝天后一些。

承襲兩人俐落隨興的自信風格，BURBERRY亦運用自家經典風衣為靈感，打造出深受英式復古主義影響的The Belt新包。皮革系列設計承襲法國家具設計師Jacques Adnet，運用雙層雙色小牛皮呈現出如同風衣翻領的俐落線條，並可用拉緊束帶方式，打造出包款的不同輪廓。而大開口、大容量及可肩背的設計，也為包款實用性質加分，尺寸超大的外觀，除完整每日收納需求外，更符合近年大包流行趨勢。

(中時)

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