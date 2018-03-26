都更條例初審過 內政部：更有效率、看得到盡頭

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立法院內政委員會今天初審通過《都市更新條例》草案，俗稱的「釘子戶」，將透過4道程序把關，包括都市計畫審議、都市更新審議委員會、強制辦理聽證、及地方政府協調處理。4道程序走完若還有法律問題，住戶仍可行政救濟。花敬群表示，透過修法除了使釘子戶減少，也會使都更更有效率、看得到盡頭。

內政部提出的《都市更新條例》修正草案完成初審，花敬群表示，這是次修法歷來最大的翻修，現行67條條文在修正後成為85條，只有20條維持不變。這次修法對於都更爭議有3加1、共4道程序把關，花敬群表示，未來都更「惡意圈地」會在「都市計畫審議」的過程中被排除；圈地問題將會加透過「都市更新審議委員會」，由審議委員判斷，加強與都市計畫的連結；都更如果有爭議，核定之前會「強制辦理聽證」，透過外部專業人士，讓問題浮上檯面；除這3道關卡，還有地方政府協商平台，進行拆遷協調，相關程序完備就可以拆除釘子戶。但花敬群也提醒，若不同意戶不滿，還是可提行政救濟。

至於什麼個案會被強拆，花敬群舉例說，會被強拆的對象，包括惡意拉高價格不肯配合都更者，或者具有個人式理由，例如房子是爸爸留的，打死都不要搬，或者堅持只能在此開店立業不肯搬離者，這類因為心理因素或個人理由者，都會是被強拆的對象。但花敬群說，這類被強制拆屋的人，實施者仍然要確保被強拆戶安置、工作相關權益。

花敬群並說，這次修法除強化跟都市計畫連結，對於容積獎勵明確化規範，由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，並擴大賦稅減免範圍及修正權利價值鑑價規定；另外，被大法官認定違憲的都更事業概要同意門檻，修法後也由現行的10分之1大幅提高為2分之1；而事業計畫及增訂權利變換計畫同意門檻，則依劃定原因的急迫性及必要性，最高到5分之4。外界關切的爭議，可以說都做了處理。

花敬群說，立法院初審並沒有條文遭到保留，而是立委針對不同意戶的處理方案還有意見想要表達，基本上多數立委支持行政院版本，朝野協商時內政部會做更完整的說明，相信可獲得立委支持。

(中時)

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