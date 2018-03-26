跟陌生人共乘很危險？破解旅行常見六大迷思

2018年03月26日 20:24 中時電子報 莊楚雯

經常在外面走跳的愛玩客們，一定聽說過各種五花八門的旅行理論，例如在國外就流傳著「星期二訂票最便宜」的說法，但在網路上訂票的老手一定知道，唯有不斷地上機票比價網站搜尋，或是注意航空公司的訊息，才能搶到便宜的機票啊！Skyscanner為你整理了幾個常聽到的旅行迷思，讓我們一起揭開真相吧。

迷思一，旅行一定很花錢？

大家光想到機票就會先跑出「貴」這個字吧，其實機票的價格已經不像以前一樣高不可攀，網路搜尋的資訊也很成熟，例如Skyscanner的機票比價功能，就能幫你立馬找出最符合自己預算的便宜機票，再結合像「亞洲萬里通」快速累積里程的技巧，以及信用卡消費累積里程與優惠，你的下張機票可能就是免費的囉。

迷思二，跟別人共乘交通工具不安全？

看到這個迷思，應該會有一堆背包客跳出來推翻，因為能夠找人分擔車資，可是能夠省下不少錢啊。只是有很多人會擔心跟不認識的共乘一台車，可能有安全上的考量；其實現在世界各地為了節省能源，都不斷在推動共享經濟，讓資源更有效的被運用，也能省荷包，只要你在出發前做好功課，並在與人共乘的過程中保持警覺，相信都能一切順利。

(skyscanner提供)

迷思三，免稅商店就一定比較便宜？

免稅商店的商品真是玲瑯滿目，從香水到當地特產樣樣不缺，怎麼能不趁機多買幾樣？但是免稅商店的商品價格就一定比外面優惠？其實不盡然哦，雖然是免稅，但是有些東西可能在外面的商店會更便宜，例如一些小的紀念品之類的，所以要記得，貨比三家不吃虧。

(skyscanner提供)

迷思四，直接跟飯店訂房比較貴？

現在想住飯店超容易，不管透過旅行社或是訂房網，都能看到飯店的介紹與價格，選擇方便又多樣，尤其是像Skyscanner的酒店比價，更能讓你一次就查到各個訂房網的價格，大大縮短你的搜尋時間；但是有時候飯店本身也會推出跟訂房網一樣超值的價格，或是結合不同的優惠來滿足你的需求，所以偶爾也不妨上飯店官網碰碰運氣哦。

(skyscanner提供)

迷思五，機票不預先劃位比較容易獲得升等的機會？

有時候真的不要想太多，升等這樣好康的事，不會因為你不預先訂位就可以獲得，而且還可能因此被安排在中間的座位 (因為好座位都被挑走了啊)。通常航空公司會因為機位超訂而讓幸運的旅客升等，不過在挑選升等的旅客時，會視你購買的機票價格、是否為他們的飛行常客而定，當然，若你對工作人員的態度夠好，也是有機會的。

(skyscanner提供)

迷思六，在機場換匯比較划算？

到不同國家旅行總是需要使用當地的貨幣，或是購買美金、歐元等較通用的貨幣到當地去換匯，所以出發前在機場換匯最好？基本上在機場換匯是很方便的，但是匯率不會比較好喔，若想要精打細算一點，建議提前一兩週，挑匯率較佳的時間點來購買，例如現在透過網路來換匯，通常就會享有一點優惠，或利用外幣ATM提款，更可以省下臨櫃的手續費，想詳細瞭解可以參考換匯必讀：如何兌換人民幣/港幣/美元/日圓最划算？

(skyscanner提供)

旅行的迷思百百種，其實只要準備好你的勇氣，保持小心謹慎，什麼問題都難不倒你。Skyscanner為你搜尋了超優惠的機票，準備輕鬆出遊去吧！

(中時電子報)