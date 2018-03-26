日本泰國際評鑑機構　參訪龍華科大

日、泰國際評鑑機構參訪龍華科大。（校方提供）

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中時

日本評鑑機構「公益財團法人大學基準協會」，四前與泰國評鑑機構「國家教育標準與品質評估局」和社團法人台灣評鑑協會代表一同參訪龍華科技大學，藉由座談交流，分享學校經營發展的觀察與評鑑經驗。

龍華科大表示，為加強國際評鑑機構密切合作，台評會日前與日本JUAA、泰國ONESQA共同簽署三方的國際合作備忘錄，並邀請日、泰兩機構人員參訪龍華科大。

龍華科大校長葛自祥表示，龍華已連續12年獲得教育部教學卓越計畫獎勵，並連續6年獲選教育部典範科大計畫，均為台中以北私立科大之冠；今年更獲得教育部高教深耕計畫1億414萬元的經費補助，也是台中以北地區唯一獲得補助金額超過1億元的私立科大。

葛自祥強調，龍華科大定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，希望藉由台、日、泰等國際評鑑機構的專業度與豐富經驗，與學校主管進行交流分享，協助檢視學校教學品保機制，發展自我特色，提升整體教育品質，並將品質保證與持續改善思維，內化於大專校院組織文化中，進而追求永續發展。

參訪團也走訪該校創新創意創業發展中心、遊戲系MAC多媒體實驗室、自學中心、專業職能認證中心、電子系SMT表面黏著實驗室、創意成型中心、機械系五軸加工及3D列印實驗室，以及觀光系飲料調製等專業教室，實地參觀學生實務操作與示範，深刻體認學校務實致用辦學績效及創新研發的豐碩成果。

(中時)

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