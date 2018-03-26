張連志貸款糾紛未解 天津瓷房子未來恐拍賣

2018年03月26日 21:26 旺報 李鋅銅

江西婦人余二妹花了7年時間，終完成了自己的「瓷宮」，但引發她興建瓷宮動機的「天津瓷房子（被人稱為中國古瓷博物館）」，如今卻因為所有人張連志做生意的貸款糾紛至今仍未解決，未來甚至可能被拍賣。

已有上百年歷史的「瓷房子」原為近代外交家黃榮良的故居，緊鄰張學良在天津的故居。被天津古玩收藏家張連志於2002年斥鉅資購得。當年，看著這座風雨飄搖、年久失修的法式建築，酷愛瓷文化的張連志突發奇想，能否用自己畢生鑽研和收集的古瓷片為材料修繕裝飾樓內外，讓飽含中華文化元素的古瓷同這座身世不凡的建築物緊密結合，長留史冊？於是傾其所有，用一年時間打造出一座驚世駭俗的「瓷房子」。

7億多枚古瓷片、13000多隻古瓷瓶和古瓷碗、500多個瓷貓枕、300多尊石獅子、1尊清代琉璃獅子、300多尊佛像、12尊小瓷人、1尊石象、幾百件明清時期傢具……，處處都見證這裡文物藝術價值的珍貴和裝修工程的浩大。如今，這件別具一格的建築藝術品已經成為當地著名景點，旅遊旺季會有成千上萬的遊客慕名前來觀光遊覽。

古玩收藏家用古瓷裝修出一棟古意盎然的瓷房子，原本是古玩界的一樁美談，但所有人張連志卻在「商海」遭受滅頂之災。由於資金壓力，他一步走錯，向小貸公司借款，又因缺乏法律知識和風險防範意識，導致陷入法律紛爭，如今，連被他視為至寶的瓷房子更可能易手他人。

(旺報)