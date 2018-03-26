吃泡麵穿舊衣 景德鎮80歲老太太花億元建瓷宮

2018年03月26日 21:26 旺報 李鋅銅

住江西景德鎮的80多歲老太太余二妹，從瓷廠工人做到老闆，因為愛瓷成痴，即使身上穿的是7、8元（人民幣，下同）的舊衣，吃的是泡麵，但她堅持花2000多萬元（約合新台幣1億元），在家鄉建了一座3樓高的瓷宮。

很多人說她是「神經病」，但余二妹認為，辛苦賺了一輩子的錢，最後也帶不走，不如用來做一件造福這座城市子孫後代的事，也算圓了自己最初的夢。

1930年出生的余二妹，12歲開始跟著舅舅在陶瓷作坊裡學藝，由於吃苦耐勞，很快掌握了從陶泥到畫坯等陶瓷所需的各項工藝，學成後就在景德鎮的陶瓷廠做工，幾十年打拼下來不僅經營自己的陶瓷廠，產品還遠銷俄羅斯、泰國等國，生意做得風生水起，成了景德鎮有名的「女強人」。

9年前一次天津之行，給了余二妹莫大的觸動。「當時是因為工作原因，到天津跑外貿，無意中在天津看到了一座瓷房子，瞬間心裡一震。」在她心裡，「景德鎮作為世界聞名的瓷都，竟然沒有一座像樣的瓷房子。人家（天津）也不跟瓷器打交道，為什麼人家要建一個瓷房子？」從那天起她就發誓一定要建一座屬於景德鎮的瓷宮。

建瓷宮的想法全家激烈反對。一是家裡根本沒那麼多錢，二是她年紀這麼大了。但余二妹十分堅持，於是將歷年來開工廠和出售部分藏品的積蓄1000萬元和老宅拆遷補償款1000萬元全拿出來建造瓷宮。

從開始行動，到選址、設計，余二妹全都一人包辦，選址在新平村，因為這是景德鎮瓷器的源頭。為了省錢，她沒有請設計公司，永定土樓照片就是瓷宮的設計圖，其他每個細節，全靠自己設計。至於建材，一生收集的6萬多件，瓷器用盡不說，還把用盡廠裡的原料。

整整7年，她夢想中的瓷宮終於建成。瓷宮分3層，共1200平方公尺。第一層是以青花為主的高溫瓷，第二層是老茶花盤子，第三層則是古典粉彩顏色釉，景德鎮四大名瓷，均巧妙地融入

(旺報)