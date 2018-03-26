WSBL》「娃娃」魏如萱助陣 電信逆轉勝台電聽牌

電信王維琳拿下全場最佳18分。(林宋以情攝)

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中時電子報
歌手「娃娃」魏如萱來看WSBL，電信球員賽後忙著跟她自拍。(林宋以情攝)

歌手「娃娃」魏如萱獻出WSBL初體驗為電信加油，但電信女籃26日季軍戰對台電開賽卻「掉漆」落後到10分差，次節才「睡醒」扳平，終場前4分鐘王俐云、劉嘉瑋和潘姿吟攜手10比0攻勢奠定勝基，58比48擊敗台電，在三戰兩勝制的季軍戰取得聽牌。

WSBL季後賽26日板橋體育館點燃戰火，台電女籃例行賽創下隊史全敗紀錄，季軍戰打出開胡氣勢，主控林仙芳、隊長張詩婕率領打出23比13，但第2節前5分鐘就花光雙位數領先優勢，被電信回敬一波13比2反超前。ˊ

台電林仙芳14分全隊最佳。(林宋以情攝)

攻下全隊最佳18分王維琳坦言，球隊慢熱是老毛病，「前面命中率太低，大家也沒有調整到最佳狀態，每次都要吃悶虧了才要用力。」

教頭柯孟儀倒是老神在在，「不是第一次從輸打到贏，希望她們從逆境中贏球。」因為UBA偶然教「娃娃」魏如萱投籃，意外賺到歌手大粉絲，柯孟儀自嘲，「讓她看一場有『張力』的比賽。」

不過電信全隊都有共識，就是不讓台電在電信身上開胡。「法拉利」陳晏宇信誓旦旦，「當然要直落二，絕不能打第3場。」

台電林仙芳14分最佳，郭佳紋12分次高，林芷安相隔1個半月負傷歸隊拚戰，繳7分、3籃板。

(中時電子報)

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