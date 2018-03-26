SOGO復興館歐洲周4％回饋 搶4月連假商機

綠能咖啡車《Wheelys CAFE》白晝咖啡店，即日起在SOGO復興館快閃。（SOGO提供）

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SOGO復興館27日至29日快樂購卡友來店禮，消費滿千元可兌換限量PAUL ＆ JOE SISTER貓咪掛帶手拿包。（SOGO提供）
SOGO復興館4月1日引進diptyque新櫃，肌膚之華淡香精75ml、4800元。（SOGO提供）

遠東SOGO復興館即日起至4月15日歐洲周，鎖定皇家風尚，1F有英國《彼得兔》的開心農場打卡造型裝置、歐風綠能咖啡車《Wheelys CAFE》白晝咖啡店快閃；每周末和館內各樓層彼得兔的造型裝置合影公開打卡，可憑100元發票和快樂購卡兌換電影《比得兔》中文版首輪電影交換券；4月4日至15日刷7家指定銀行滿5000元享4％回饋。

SOGO復興館第一季買氣旺，整體成長4.5％，3月成長9％；3月春夏新品齊出，精品買氣特高，且衣服賣得比配件好，1、2F成長25％，3至5F女裝成長16％，創12年來新高，6、7F男裝成長2至6％；BALENCIAGA Triple S因韓星GD加持爆夯，全台預購等候名單超過800雙，帶起醜怪、厚重「老爹鞋」風潮，35歲以下年輕男客增加，加上愛馬仕、KENZO、Y-3等男裝表現也佳，發揮集聚效應。

復興館店長許淑賢表示，3月精品有7、8成業績來自新品銷售，重視品味的潮男明顯增加；也因此LV在1F約80坪女裝外再擴增2樓，29日新開男士專門店，坪數約40坪，因此看好歐洲周整檔業績上看1成，較往年5％還多。4月1日引進diptyque新櫃，4月1日起還有BV女性皮配件快閃2個月，搶攻母親節商機。

(中時)

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