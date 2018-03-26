私下玩笑「我要邵雨薇」被出賣 KID怒了：朋友信任在哪

2018年03月26日 20:59 中時電子報 施品瑜

KID發IG限時動態疑似回應。（圖／翻攝自KID IG）

藝人KID日前被爆和許維恩4年情斷，但仍維持友好關係，近日他為張三李四拍新歌《愛你我不魯》MV，找來邵雨薇一起合作，卻傳出KID私下講的玩笑話被外流，意外遭罵翻，讓他不禁動怒：「這樣我以後對朋友的信任在哪？」

張三李四為新歌接受《蘋果日報》訪問，團長張三透露和KID分享MV畫面時，KID打趣冒出一句：「我要邵雨薇，我單身，應該可以把妹。」張三聽了則搞笑說：「吼！我要跟記者說」，惹得KID苦回：「還嫌我新聞不夠多！」事後，張三也私訊告知邵雨薇，女方則「哈哈哈」乾笑三聲，只說「之後會上他的節目。」

但對於私下玩笑話被出賣而引來部分網友負評，KID向《ETtoday》解釋就是私下朋友在聊天，稱張三傳MV連結給他，他便禮貌性分享，並誇女主角漂亮，搞笑講出「我也要」，「結果他馬上要截圖給記者，說演唱會苦無新聞，我原以為開玩笑，結果真有新聞。你不覺得很冤望嗎？對朋友的信任在哪？」雖然無奈對話被出賣甚至當真，但KID也打算不追究。

而KID稍早也在IG發限時動態抱怨「基本的尊重在哪啦？」、「我以後什麼忙都不要幫了，最後一次」疑似回應此事。對於無意造成KID、邵雨薇困擾，張三則深感抱歉，並解釋沒有截圖，稱已傳訊向2位當事人道歉。

(中時電子報)