印尼詐騙遣台主嫌一審輕判3年 二審斥「國恥」重判10年

2018年03月26日 21:05 中時電子報 吳家詮

台印警方二年前在雅加達破獲一宗電信詐騙案，當年有11名台籍犯嫌遣返台灣受審，一審卻被台中地院輕判，主嫌莊鈞盛僅被判三年徒刑；金主武世龍也只判二年六個月，案經地檢署上訴，台中高分院痛斥這些人電信詐騙行為，丟臉丟到國外去，是為「國恥」，一干人等全部改判重刑。

台中高分院痛斥這群騙子為「國恥」，騙走台幣近3000萬元，輕判無法實現正義，也不符合罪刑相當原則。因次莊姓主嫌改判十年、金主武世龍改判七年，共犯分處一年六個個月到四年不等，並沒收不法所得。

判決書指出，首謀莊鈞盛（45歲）與金主武世龍（40歲）於2016年3月共謀跨境詐欺集團，由武世龍出資295萬元，交給莊鈞盛招募人手，於印尼雅加達成立詐欺機房，並於同年3月與7月招募台灣人與中國人共30多人，打電話到中國行騙，同年8月4日被兩國警方破獲，其中，2名台灣人轉為污點證人，其餘10名台灣人用「空中監獄」押解回台。

台中地院一審時判決，莊鈞盛於審理時坦承犯行，已具悔意而輕判徒刑三年，武世龍輕判二年六月，其餘同夥11人也都輕判，有2人僅判刑八月與十月，其餘9人判刑一年二月至一年十月。

判決出爐，輿論譁然，認為如次輕判無法遏阻電信詐騙的蔓延。檢察官則以量刑太輕，無法實現正義而上訴。

二審法官則指出，台灣有大量詐欺犯在世界各地設點，以行騙為能事，堪稱「國恥」，損害我國國際形象，刑罰必須要「震懾」這種犯罪。據此撤銷改判，主謀莊鈞盛與金主武世龍各判處十年與七年徒刑，其餘一年六月月至四年徒刑，不法所得宣告沒收，可再上訴。

(中時電子報)