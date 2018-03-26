2018年03月26日 21:04 中時 李承陽

全劇組各個同學皆是人才。

郭方儒（中）導戲以外也愛演戲。

郭建宏表示只要兒子不變壞，從事什麼行業都行。

電視皇帝養出導演兒 郭方儒屍手都愛演。

資深節目製作人郭建宏有「電視皇帝」稱號，他17歲的兒子郭方儒，現就讀台北市復興實驗高中，去年11月透過學方與業界合作，再執導演筒，翻拍秀威資訊出版的IP懸疑小說《仙度瑞拉殺人事件》同名前導預告片，日前作品更登上香港國際電影展。

前導片拍攝共3天，郭方儒自認表演欲旺盛，每部執導的作品一定要參演一角，這次因為是小說改編劇本，所以人物有框架設定，即使沒有適合自己的角色，他也安插演出片中屍體的手，當了2秒「手模」。目前製片方表示未來還有兩部前導片想與郭方儒合作，一部是校園愛情類型，另一部則是科幻懸疑類。

郭方儒與同學組建的拍攝團隊，各個是人才，他未來會去英國倫敦念藝術大學、攝影師會去美國攻讀相關科系、負責做音樂的同學則已跟華納簽約。

老爸郭建宏幾乎沒有干預兒子的發展，沒有協助也沒有阻擋，但兒子拍的6、7支作品都有看，「新世代的人有他的想法，我只私下跟老婆說這小子不錯！拍了3天3夜不回家我以為他在拍8點檔。」他唯一奉勸兒子的話，也是自己當老闆的心聲，「未來拍片最重要就是掐預算，不要把老闆拍垮了！」

(中時)