茶の魔手春酒大手筆花700餘萬犒賞千名員工

茶の魔手春酒晚會員工載歌載舞爭取比賽獎金。（洪榮志攝）

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全台擁有600多家分店的茶の魔手連鎖茶飲店，今天晚間耗資700餘萬元舉辦春酒晚會，除邀請知名藝人現場助興外，還增加員工舞蹈比賽，獲冠軍的隊伍可獨得32萬元獎金，總獎金更高達百萬元，參與隊伍無不卯足勁全力爭取。

茶の魔手董事長王賢明指出，2017年對茶の魔手是充滿挑戰與創新的一年，秉著「用心做好茶」的堅持，歷時多年終於成功研發出全台第一支由四季春改良製作的原生紅茶，取名為「台灣靛紅」；同時，去年7月1日起，還將純茶系列全面改為「純台灣茶」製作。

此外，為能提供穩定且安全無虞的茶葉物料來源，茶の魔手還不斷提升契作茶農戶數與擴大契作茶園面積，目前擁有合作的精緻契作茶園約有180公頃，茶葉年產量可達120萬台斤，也在南投縣名間鄉松柏嶺設立2座茶廠，更榮獲行政院農業委員會農糧署認證為「五星級」與「四星級」茶廠，希望讓消費者備感安心。

王賢明強調，為感謝全體員工過去一年共同努力迎接創新的挑戰，即使大環境不景氣，今年春酒仍比照往年甚至以更高的規格來籌辦，為的就是要讓員工感到幸福安心，如此才能做出每一杯好茶送到消費者手上。

今晚在台南舉辦的茶の魔手春酒晚會，現場除席開上百桌外，更設定以「魔力之星．魅力嘉年華」為晚會主題並舉辦舞蹈大賞競賽，冠軍獎金高達32萬，總獎金上看百萬，吸引大批員工踴躍參加，節目精采度堪比演唱會規格。

茶の魔手還大手筆邀請叮噹、黃明志、謝和弦等知名藝人輪番演出，為晚會更添星光，王賢明更大方加碼豐厚獎金、大型液晶電視等多項禮品，作為春酒摸彩獎項，讓現場員工都嗨翻天。

(中時)

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