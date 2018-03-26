WSBL》昨看學妹4連霸 「小丁」林育庭率國泰拚25冠

林育庭攻下14分、4籃板、3助攻。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
陳鈺君攻下14分。(林宋以情攝)

WSBL冠軍戰26日板橋體育館點燃戰火，挑戰隊史25冠的國泰女籃遭遇台元強勢挑戰，決勝期衛冕軍「小丁」林育庭跳出，關鍵3分球澆熄台元反撲，與陳鈺君攜手各貢獻14分，連霸路只差最後一步。

力拼延續霸業的國泰女籃，本季例行賽18場僅吞1敗，唯一吞敗是1月底敗給電信。此役台元先發「變陣」吳欣穎、彭曉彤扛先發，雙槍吳盈潔、劉希曄發威，半場一度將比數追平。

連霸壓力扛肩上，教頭鄭慧芸對球員有信心，「年輕球員反而沒包袱，把握第一時間出手。」倒數4分鐘劉君儀中距離，將比數逼近兩分差，「小丁」林育庭事實外線冷箭，一波7比0瓦解台元反撲。

去年幫助文化打下3連霸，林育庭昨在UBA現場見證學妹第19冠，林育庭今年身分轉換，目標冠軍金盃不變，「MVP沒想過，重要是關鍵時刻誰能跳出來幫助球隊。」

比完賽球迷排人龍等著合照，林育庭賽後跟教頭「貝兒」點出相同關鍵，笑說，「就是第一時間出手，教練平常在講我都有認真聽，直接複製貼上。」

此役裕隆老闆娘、前中華女籃國手陳莉蓮場邊全程站在台元休息區觀戰，不時還向場上喊話激勵球員，吳盈潔全場最佳17分，劉君儀16分，劉希曄14分。

(中時電子報)

裕隆老闆娘、前中華女籃國手陳莉蓮場邊觀戰。(林宋以情攝)
台元劉君儀16分。(林宋以情攝)
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