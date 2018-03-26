服飾融入當地 白冰冰拍美照瞬間變代購

白冰冰在錄影前，大方分享旅行經驗。（中視）

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時報周刊
林彥君
白冰冰日前到埃及旅遊。（中視）

白冰冰在錄中視《冰冰SHOW》時透露，因近期去埃及旅遊，照片幾乎是她用自拍神器拍攝，因為照片構圖及呈現的效果很好，粉絲和朋友對自拍神器的詢問度高，還有人私訊請她幫忙代購自拍棒，她說光是要找她幫忙買的訂單就已經20多支，讓她瞬間變成暢貨中心，她說：「幫忙買沒有賺錢，不要寄到我家啦！」

她原本對這一趟旅遊很失望，「下飛機覺得一片沙漠，樹葉都蒙塵，這裡怎麼會好玩？」但直到深度體驗古埃及文化後，覺得埃及人太厲害了，日前她在錄影中跌倒撞到頭，她透露現在做事因此變得更細心，這次在進到金字塔看木乃伊，身上還帶著護身符。

白冰冰為拍美照特別打扮「一般人不會穿像我這樣子，埃及人還用當地語言對我說『漂亮』」她沒有留電話給對方「台灣都交不完了。」在買泳衣的時候埃及店員和她攀談，她原以為自己碰到豔遇，結果對方幫她算命，還幾乎被說中，「原本以為對方要收錢，結果店員只收我泳衣錢。」

她出國12天，回到台灣看到93歲的媽媽感覺瘦了好多，至少瘦了8公斤，都不吃，用灌食又怕被嗆到，23日才讓媽媽用鼻胃管，媽媽長期臥床也會有褥瘡，氣色也不太好，「媽媽在我小時候虐待我，但是我看到一個老人需要幫助，就會很心酸。」

(時報周刊)

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