2018海峽兩岸畫家鹽亭筆會 翰墨丹青繪嫘祖

2018年03月26日 22:06 旺報 賴廷恆

綿陽市台辦向恩陽公司授予「綿陽市海峽兩岸交流合作示範企業」牌匾。（四川省台辦提供）

2018海峽兩岸畫家鹽亭筆會26日於四川綿陽市鹽亭縣中華龍鳳谷舉行，由中國僑聯顧問、第七至九屆中國僑聯主席林軍擔任開筆，國民黨前副主席林政則，綿陽市委常委、宣傳部部長張學民，綿陽市副市長趙迎春、鹽亭縣委書記袁明，以及鹽亭縣委副書記、縣長向贇均出席活動。綿陽市台辦並於現場向恩陽公司授予「綿陽市海峽兩岸交流合作示範企業」牌匾。

2018海峽兩岸畫家鹽亭筆會邀得大陸、台灣知名書畫家，包括王海峰、高明達、李本松、李瑞峰、瞿瑞蘭、連乾坤、趙丙鈞等現場進行書畫創作，以丹青會友，藉翰墨傳情，共敘兩岸書畫情緣。整場活動由《鼓樂生平盛世華章》一曲拉開序幕，搭配古典舞蹈的女聲獨唱《嫘祖頌》，也贏得現場喝采、掌聲不斷。

2018海峽兩岸畫家鹽亭筆會由四川省台辦、四川省文聯、嫘祖書院主辦，台灣中國書法學會、台灣國畫院協辦，綿陽市台辦、綿陽市文聯、盛世中影國際文化發展（北京）有限公司、綿陽恩陽影視文化傳媒有限公司承辦。現場除書畫家、論壇學者、詩人與會外，並有綿陽市台辦和文聯領導、鹽亭社會各界代表、當地社區幹部民眾等約300人共襄盛舉。

近年來，鹽亭以嫘祖文化為橋樑，與台灣書畫、文學界合作舉辦多場活動，逐漸成為海峽兩岸文化藝術交流的亮點之一。筆會現場除安排台灣20家企業展示其優質產品外，綿陽市台辦並向恩陽公司授予「綿陽市海峽兩岸交流合作示範企業」牌匾。

(旺報)