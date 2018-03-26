歐洲版超級英雄片！ 威爾史密斯大讚《天使追殺令》

坎城名導驚現神力，《天使追殺令》末世風格媲美盧貝松。（海鵬提供）

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男主角松波雅格，在片中飛天遁地。（海鵬提供）

不讓漫威電影專美於前，匈牙利名導柯諾穆恩德秋（Kornél Mundruczó）新片《天使追殺令》（Jupiter’s Moon）也出現能飛天遁地的超級英雄！電影不僅風光入選坎城競賽片，更一改觀眾對歐洲電影的既定印象。

《天使追殺令》是曾以《忠犬追殺令》勇奪坎城大獎的導演柯諾穆恩德秋的最新力作。電影藉一位擁有超能力的難民，反應出現代人心的複雜面貌。其中主角松波雅格騰空飛翔的場景，完全擺脫好萊塢制式設計，精彩的場面調度讓觀眾如置身高空，俯瞰世界視角令人驚艷。該片同時諷刺了慾望橫行的金錢世界，坎城首映後讓觀眾陷入瘋狂，連擔任評審的影星威爾史密斯都公開表達鍾愛。

導演穆恩德秋也因該片的非凡成就，獲邀至好萊塢拍攝新作，吸引《神力女超人》蓋兒加朵（Gal Gadot）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）等巨星合作。

穆恩德秋繼前作《忠犬追殺令》打造出274隻狗狂奔在布達佩斯的奇景後，再度與攝影師馬塞爾蕾芙（Marcell Rév）合作，新片《天使追殺令》大膽將超高畫質的電影攝影機，直接架在無人空拍機上，任其從地面急升至數百尺高空，360度來去自如，有如擺脫重力一般，打造出前所未見的奇觀場面。片中開場的一顆零特效的長鏡頭，不僅緊隨男主角、狂奔數十公里海岸線，甚至轉戰叢林與警方展開追擊，一鏡到底、驚險刺激的追殺場面，精彩調度不僅勇奪「國際攝影師電影節」最佳攝影大獎，更被拿來與《搶救雷恩大兵》相較媲美，連美國綜藝報（Variety）都盛讚「畫面壯觀！」。

劇情描述非法入境的青年阿利安(松波雅格 飾)，在歐洲邊境遭到警方追緝，被子彈射中的他竟意外沒死，搶救時更被醫生發現他擁有騰空漂浮的超能力，宛若天使降世。為保護他、避免他遭傷害，醫生一邊帶他逃跑，卻也想利用他的超能力來致富。《天使追殺令》將於4月20日全台上映。

(中時)

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