台灣紀錄片影展 邀來林強現場表演

2018年03月26日 22:17 中時 潘鈺楨

台灣國際紀錄片影展26日再度釋出該單元更多佳片，包括台灣真實電影先驅陳耀圻的四部短片集、在香港發展頗具爭議的牟敦芾早期兩部劇情長片《不敢跟你講》（1969）及《跑道終點》（1970）、重要美術及電影海報設計師龍思良的《過節》（1967），以及香港知名作家西西年輕時拍攝的實驗短片《銀河系》（1969）！而音樂家林強、澎葉生屆時也將舉辦現場電影（Live Cinema）活動，於放映時為這些珍貴作品進行聲音表演！

「想像式前衛：1960s的電影實驗」為本屆TIDF的重磅單元，由策展團隊耗時一年半，考察多方史料與拷貝下落，探查1960年代的影像軌跡，精選19部《劇場》雜誌參與者黃華成、莊靈，以及知名藝術家韓湘寧、真實電影先驅陳耀圻、電影巨擘白景瑞、攝影家張照堂、香港作家西西等人，於五十年前正值青春之際所嘗試的「電影實驗」。

策展人林木材認為，這些作品的重新問世，除了是1960年代文藝圈的「現代／前衛／實驗」文藝精神的補充外，也期待能填補電影史的空白。他表示：「這些作品與世界上其他電影運動類似，都具備高度的原創精神及先鋒性格，勇於叛逆，在1960年代的特殊時空下，可看作是當時現實的某種折射。而集體的呈現，說明了當時這股『電影浪潮』確實存在，是屬於青年的電影運動，也是屬於電影的實驗運動，作品們展現的多樣性，敲打著電影定義的邊界，也臨摹出屬於台灣的『現代電影』的草圖。」

除了開幕片《上山》之外，本單元也將選映陳耀圻留學加州大學洛杉磯分校（UCLA）期間所拍攝的短片，包括動畫片《后羿》（1963）、講述美國西部拓荒史的《年去年來》（1964），以及被譽為台灣影史第一部真實電影的《劉必稼》（1967）。

循著《劇場》雜誌軌跡，本單元也將放映知名攝影家、《劇場》雜誌創辦人之一莊靈的《延》（1966）、《赤子》（1967），兩部皆以其家庭生活為主題，曾於《劇場》雜誌僅有的兩次電影發表會上放映。而另一部也曾在發表會上放映的《過節》，則是著名美術設計家龍思良1967年的作品，TIDF在策劃過程中尋獲8mm膠卷，將於51年後重新出土，與觀眾見面。

藝術家、書封設計名家黃華成，曾任《劇場》美編，驚世駭俗的美術風格，顛覆傳統成為經典。他在參與《劇場》期間除了演出《等待果陀》、並自創劇本《先知》外，更拍攝《實驗002》（1967）、《實驗003》（1967）等電影作品。《實驗002》由攝影師張照堂拍攝香港資深影評人金炳興狂奔，放映時更將放映機架在安全帽上搖晃投影至六塊銀幕，並在現場加入喘息聲，大膽而前衛。黃華成的所有作品隨著他的逝世皆已佚失，本次影展將放映1994年《實驗002》於電資館（現國家電影中心）座談會上放映的側拍，一窺狂人風采。

除上述影片之外，本單元也特別收錄兩部來自香港的作品，時任《劇場》雜誌第九期編輯的知名作家西西，將廢棄新聞片膠卷剪輯而成的《銀河系》（1969），以及香港影評人羅卡呈現1968年的香港街景、反應六七暴亂心境的《全線》。

而《國家地理雜誌》的美國攝影師戴文博（Tom DVENPORT）在1960年代來到台灣，廣泛接觸文化圈人士，首部紀錄片《太極拳》（1969）記錄哲學家南懷謹在台灣東北角海岸打太極拳的身影，也在放映之列。

年輕的錄像藝術家蘇育賢，近年研究1960年的文藝風潮與現代主義，並帶來《先知》（2016）、《石膏鑼》（2017）二作。《先知》劇本原為黃華成編寫、於1965年首演，51年後蘇育賢找來演員莊靈、劉引商重新演繹；《石膏鑼》則採訪當年參與《先知》及《等待果陀》的參與者，試圖描繪《劇場》雜誌成員間對於現代主義的立場。

配合本單元，TIDF也策劃了相關活動。包含張照堂、韓湘寧、莊靈、黃永松等創作者出席的「半世紀的回憶：1960s的電影實驗」論壇，以及TIDF與舊香居策劃合辦的「前衛的浪漫—台灣六○年代文藝書誌展」。而因多數影片為默片或音軌受損，TIDF特別舉辦現場電影（Live Cinema）活動，邀請聲音藝術家澎葉生、音樂家林強於放映時進行聲音表演。

第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月4日至13日在台北新光影城、光點華山電影館、府中15新北市紀錄片放映院盛大舉行！TIDF套票一套500元，可兌換10張電影票券，於本週六（3/31）下午1點整 ibon售票系統開賣！更多節目、活動與售票相關資訊，請鎖定TIDF官方網站或臉書專頁。

(中時)