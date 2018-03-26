憑新光影城票根 預購《環太平洋2》機甲獵人95折

2018年03月26日 22:19 中時 潘鈺楨

超合金魂 GX-77 環太平洋 吉普賽危機 Gypsy Danger $7480。（新光影城提供）

ROBOT魂 環太平洋2 起義時刻。（新光影城提供）

曾創下全球4.1億美元票房的電影《環太平洋》，續集《環太平洋2：起義時刻》延續前集架構，劇情描述來自異世界的巨大怪獸，以及人類為了消滅牠們而打造，由人類駕駛的超巨型機器人之間曾經展開一場在全世界各地進行的殊死戰，但那只是一場規模更大的戰爭的序幕，在此次電影中怪獸軍團大舉進攻，向全人類展開一場全面性的終極大戰。

《環太平洋2：起義時刻》現正熱映，劇中最熱血的莫過於機甲獵人大戰怪獸軍團，即日起到4月30日止，在新光影城看完《環太平洋2》，再到影城自營品牌「句商店」憑電影票根預購機甲獵人享95折優惠；一次購買6款機甲獵人，再送市價$680的吉普賽復仇者Gipsy Avenger一隻，影迷們快來收集！

憑電影票根到影城句商店訂購機器人模型，立即享95折，除了有續集新登場的「鎧甲鳳凰Bracer Phoenix」、「泰坦救贖者Titan Redeemer」、「軍刀雅典娜Saber Athena」、「守護者布拉沃Gardian Bravo」及「吉普賽復仇者Gipsy Avenger」外，新光影城限量販售今年2月才在日本亮相的機甲獵人模型「超合金魂 GX-77 吉普賽危機Gipsy Danger」，售價$7,480，模型高230mm左右，由ABS、PVC與鑄造金屬材質組成。不光造型同電影角色原汁原味打造，胸口、眼睛與雙手的離子砲4處內鍵LED燈，讓模型更多了份小驚喜，機甲迷收藏絕對物超所值。

若一次購買「鎧甲鳳凰Bracer Phoenix」、「泰坦救贖者Titan Redeemer」、「黑剎Obsidian Fury」、「軍刀雅典娜Saber Athena」等5款機甲獵人，再搭配新登場的超巨大怪獸「雷神RAIJIN」，一次收藏6款模型，新光影城再送您「吉普賽復仇者Gipsy Avenger」乙隻，市值$680。

現在到新光影城購票觀賞ATMOS或MX4D版本，即可獲得電影主題立體卡乙張。此外至新光影城官方網站回答《環太平洋2：起義時刻》相關問題，即有機會獲得手機殼、吉普賽復仇者Gipsy Avenger造型鑰匙圈等多項電影周邊好禮。

【商品訂購須知】

預購地點：新光影城句商店（台北新光4F/ 台中新光13F/ 台南新光7F）。

商品採預購制不可退換貨，預計4月底出貨，貨到通知。

留存聯需以正本為主，影印無效。

新光影城保有修改活動內容及最終解釋權。

(中時)