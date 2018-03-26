坎城影展禁NETFLIX參賽 史匹柏反對其角逐奧斯卡

2018年03月26日 22:31 中時 潘鈺楨

坎城影展去年因Netflix出品電影不願在法國戲院上映，而讓入選競賽片的韓國導演奉俊昊的《玉子》、諾亞包姆巴赫的《邁耶維茨的故事》碰軟釘子，雖入圍競賽片單但形同出局，當時引發雙方爭議。今年坎城影展依舊堅持立場，影展選片總監蒂耶里弗雷莫（Thierry Frémaux）日前表示：「Netflix目前對電影上映模式，與我們是相反且不願妥協的。」

弗雷莫23日接受法國電影雜誌《Le Film Francais》採訪時重申立場，Netflix的電影可以參與播映，但無法角逐最大獎金棕櫚獎。他認為自己對Netflix有錯誤期待：「去年，當我們選擇這兩部電影做競賽片時，我認為我可以說服Netflix在電影院放映它們。但他們還是拒絕了。」

與弗雷莫有類似看法的，還包括史蒂芬史匹柏。他近日接受采訪，不認為Netflix等串流媒體出品的電影應該擁有競爭奧斯卡的資格。「我不認為那些象徵性在幾家影院上映不到一周時間的電影能夠獲得奧斯卡提名的資格，一旦你確定以電視格式推出，你就是一部電視電影，如果質量很不錯，那值得獲得艾美獎，但不是奧斯卡。」

他承認網路與電視現在正蓬勃發展中，當然對電影構成明確威脅。回顧以前拍攝的電影的發行、宣傳方式，他表示不後悔：「我依然會拍《郵報：密戰》這種片，邀請觀眾去電影院觀看，而不是為Netflix製作電影。」第71屆坎城影展將於5月8日至19日舉行。

(中時)