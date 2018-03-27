律師說法》女同志情侶國外做試管嬰兒 小孩跟誰姓？

2018年03月27日 00:02 中時電子報 黃眉青 文／580法律網、編輯／

女子小芳(化名)與曉玫(化名)為一對同志伴侶，小芳打算到國外用卵子做試管嬰兒，植入女友子宮後回國待產，不過小芳與曉玫沒有合法婚姻關係，家人希望曉玫誕下的孩子跟小芳姓，小芳是否可以提出親子鑑定，確定小孩是她的基因後來申報戶口？

●法律評析

黃崑雄律師分析，按民法第1059條：父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。

子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。

子女已成年者，得變更為父姓或母姓。

前二項之變更，各以一次為限。

有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：

一、父母離婚者。

二、父母之一方或雙方死亡者。

三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

第 1059-1 條：非婚生子女從母姓。經生父認領者，適用前條第二項至第四項之規定。

非婚生子女經生父認領，而有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：

一、父母之一方或雙方死亡者。

二、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

三、子女之姓氏與任權利義務行使或負擔之父或母不一致者。

四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

是依目前的民法規定，要取得子女從姓實在有難度，惟據大法官解釋字第748號解釋文：民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。

由於同性婚已經大法官解釋係合法，且該解釋文日期係106年5月24日，是立法機關須在108年5月23日前修法或立專法同性婚，此部分或許可等同性婚合法化會有比較詳盡的立法轉圜，因為縱使要採用親子鑑定證明小芳是子女的"父親"，在目前未修法的情況下，戶政機關應該還是不會同意小芳是小孩子的”父親”，這是要注意的地方。

(中時電子報)