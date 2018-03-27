《時來運轉》眉角 – 林博泰：大魯閣＆運彩3禮送

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：大魯閣＆運彩3禮送

隨著春天的到來，3月底開始各國陸續進入大家期待的棒球季，中華職棒率先在上週(3/24)由中信兄弟與桃園Lamigo揭開例行賽序幕，韓國職棒也在同一天展開5場例行賽，本週五(3/30)日本及美國職棒也將盛大揭幕，喜歡棒球的朋友們除了觀賞職棒比賽與投注外，也可以到就近的「大魯閣棒壘球打擊場」實地體驗打擊樂趣，還可以參加台灣運彩與其合辦的「強運神射手」活動。

強運神射手活動，等你來挑戰。(圖/台灣運彩提供)

大魯閣全國有35個據點，分布在北、中、南、東各地，是台灣最大型的連鎖棒壘球打擊練習場、保齡球館、星際戰場、遊戲愛樂園及卡丁車，台灣運彩為迎接棒球季的到來，同時回饋喜愛運彩的朋友們，與其共同合作，活動期間 (2/15～8/15)在大魯閣指定的12個場館(註)準備了3項好禮，希望大家會喜歡。

大魯閣&運彩3禮送活動辦法。(圖/台灣運彩提供)

註：大魯閣指定場館：

1.【新莊館】新北市新莊區中正路621號

2.【汐止館】新北市汐止區大同路一段154-1號

3.【土城館】新北市土城區青雲路152號4F

4.【中正館】桃園市桃園區中正路1650號

5.【中壢館】桃園市中壢區環中東路561號

6.【中科館】台中市西屯區玉門路370巷18號

7.【新時代館】台中市東區復興路四段186號10樓

8.【中華館】台南市中西區中華西路二段855號

9.【仁德館】台南市仁德區中山路701號

10.【博愛館】高雄市左營區博愛三路180號

11.【草衙館】高雄市前鎮區中安路1之1號大道東3F

12.【花蓮館】花蓮縣花蓮市國聯五路58號3樓

(中時電子報)

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