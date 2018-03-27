一到書店就想拉屎 日研究與「這五點」有關

2018年03月27日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

是否有遇過「一到書店就想大便」的患者，或是你自己本身就是，千萬別要覺得這樣的狀況很奇怪，因為有這樣煩惱的人在世界各地都有，最近，日本網站《NAVERまとめ》就坐了一個專題討論這個問題，並且歸納出以下5點原因。

1、氣味刺激

根據日本散文家石橋麻里子的說法，「書籍印刷的紙張及墨水味會刺激排便」，這項說法被認為是最主要的原因，但也有部分的人反對，認為這種現在並沒有反應在印刷廠或書店的店員身上，且也有人認為「書籍紙張的氣味接近廁所衛生紙」，進而刺激嗅覺，讓人想大便。

2、條件反射

日本精神科醫師和夫三島推測，若是喜歡在上廁所時看書，就很容易會將「排便=讀書」做連結，因此一到書店或圖書館時，就會下意識地想上廁所，不過也有另一派人表示，自己並沒有在廁所看書的習慣，但到書店也會有這樣的情況，無法全都適用。

日本統整出了5種可能的原因。(圖/shutterstock)

3、情緒緊張

一進到書店就想大便的情況，在日本還衍生出專有名詞「青木まりこ現象」，小說家Shoichi Shirodome認為，書店和書本是作家逃離現實世界的時刻，就和大便被困在廁所裡有異曲同工之妙。不過也有人認為當頭腦接受到氾濫的資訊時，本來就容易緊張，影響消化功能。

4、姿勢和注視

當人在書店來回看書籍時，必須根據高度彎腰，因此容易讓腸胃呈現排便狀態，另外閱讀時的站姿，也會讓腸胃蠕動產生便意。

5、綜合因素

日本評論家涉大川認為，若平常有在外排便的習慣，或是喜歡在用完餐前往書店打發時間，都有可能會刺激你的腸胃，讓你產生便意的原因。

(中時電子報)