「桃園－安大略」姊妹市直航啟動　連結臺美加州空中走廊

「桃園－安大略」姊妹市首航航班於25日下午由桃園國際機場啟航，回程班機則於26日清晨從加州安大略起飛，晚間9時30分抵臺。桃園市長鄭文燦特別為姊妹市機場直航，在第二航廈出境大廳舉行盛大的歡迎酒會，迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）、聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）郡監督克特哈格曼（Curt Hagman）及洛杉磯台商會僑胞等貴賓。鄭文燦表示，桃園與加州有高科技合作、有貨運物流聯繫，現在更牽起了一條「空中走廊」，未來臺美關係一定會越來越好。
羅伊斯表示，這是他第6次來台訪問，此行主要是參加「桃園－安大略」姊妹市直航啟動儀式，慶祝桃園與加州「空中走廊」開通，相信這條航線可以加強台美之間的經貿發展，增加南加州旅客的便利性。
鄭文燦表示，去年2月聖貝納迪諾郡（SBC）與桃園成為姊妹市。他在7月也率領市府訪問團及中華航空董事長何煖軒一同訪問加州，並簽訂「台美推動機場城市交流聯合聲明」，促成桃園機場與安大略機場的合作，成功推動機場城市的「機場經濟學」。直航工作的籌備過程中，市府積極居中協調，也獲得美國聯邦眾議員羅伊斯、聖郡郡監督哈格曼的大力支持，讓直航進展的非常順利，也獲得東洛杉磯許多僑胞的認同。
鄭文燦說，這條航線經過中華航空的審慎評估，認為是具有市場、客源及營收的一條航線，而配合此航線的開航，安大略機場更提升了服務等級，包括「美國境外通關計畫」的申請及規劃，未來不僅對台灣旅客來說更加便利，亞洲旅客若能夠在桃園機場先行入關及辦理轉機，抵達美國後的安檢程序也會更加簡單，有助於國籍航空公司拓展亞洲市場，更能大幅提升桃園國際機場的重要性。
鄭文燦指出，這顯示臺美之間的關係相當友善，據他的了解，目前雙方都很支持「美國境外通關計畫」這個計畫，臺灣的外交部與交通部也應該都會支持。若順利完成，將成為亞洲第一個申請通過的「美國境外通關計畫」的國家。
秘書處長顏子表示，桃園是台灣的門戶，作為我國城市外交的第一站，不但敞開心胸、也時時刻刻打開雙手，歡迎來自世界各地的朋友。桃園與美國加州聖貝納迪諾郡的直航，只是一個起點。未來，桃園市會持續扮演橋樑的角色，透過城市獨有特色與產業結合，把桃園及臺灣一起推向國際舞台。
(中時)