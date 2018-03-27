「桃園－安大略」姊妹市直航啟動　連結臺美加州空中走廊

2018年03月27日 04:22 中時 陳麒全

桃園市長鄭文燦特別到登機口迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦特別到登機口迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦特別到登機口迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦特別到登機口迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）。（陳麒全攝）

美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）。（陳麒全攝）

「桃園－安大略」姊妹市首航航班於25日下午由桃園國際機場啟航，回程班機則於26日清晨從加州安大略起飛，晚間9時30分抵臺。桃園市長鄭文燦特別為姊妹市機場直航，在第二航廈出境大廳舉行盛大的歡迎酒會，迎接乘坐此航班訪台的美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德羅伊斯（Ed Royce）、聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）郡監督克特哈格曼（Curt Hagman）及洛杉磯台商會僑胞等貴賓。鄭文燦表示，桃園與加州有高科技合作、有貨運物流聯繫，現在更牽起了一條「空中走廊」，未來臺美關係一定會越來越好。

羅伊斯表示，這是他第6次來台訪問，此行主要是參加「桃園－安大略」姊妹市直航啟動儀式，慶祝桃園與加州「空中走廊」開通，相信這條航線可以加強台美之間的經貿發展，增加南加州旅客的便利性。

鄭文燦表示，去年2月聖貝納迪諾郡（SBC）與桃園成為姊妹市。他在7月也率領市府訪問團及中華航空董事長何煖軒一同訪問加州，並簽訂「台美推動機場城市交流聯合聲明」，促成桃園機場與安大略機場的合作，成功推動機場城市的「機場經濟學」。直航工作的籌備過程中，市府積極居中協調，也獲得美國聯邦眾議員羅伊斯、聖郡郡監督哈格曼的大力支持，讓直航進展的非常順利，也獲得東洛杉磯許多僑胞的認同。

鄭文燦說，這條航線經過中華航空的審慎評估，認為是具有市場、客源及營收的一條航線，而配合此航線的開航，安大略機場更提升了服務等級，包括「美國境外通關計畫」的申請及規劃，未來不僅對台灣旅客來說更加便利，亞洲旅客若能夠在桃園機場先行入關及辦理轉機，抵達美國後的安檢程序也會更加簡單，有助於國籍航空公司拓展亞洲市場，更能大幅提升桃園國際機場的重要性。

鄭文燦指出，這顯示臺美之間的關係相當友善，據他的了解，目前雙方都很支持「美國境外通關計畫」這個計畫，臺灣的外交部與交通部也應該都會支持。若順利完成，將成為亞洲第一個申請通過的「美國境外通關計畫」的國家。

秘書處長顏子表示，桃園是台灣的門戶，作為我國城市外交的第一站，不但敞開心胸、也時時刻刻打開雙手，歡迎來自世界各地的朋友。桃園與美國加州聖貝納迪諾郡的直航，只是一個起點。未來，桃園市會持續扮演橋樑的角色，透過城市獨有特色與產業結合，把桃園及臺灣一起推向國際舞台。

(中時)