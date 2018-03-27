夏如芝用旅行紀錄生活 演繹Sisley保養美學

2018年03月27日 01:47 中時 吳娮翎

夏如芝畫上Sisley甜美妝容，穿著橘色TORY BURCH洋裝，配戴路易威登戒指、耳環 。（JOJ PHOTO）

夏如芝換上Sisley春日彩妝，展現旅行的愜意，身著TORY BURCH洋裝，配戴路易威登戒指、耳環。（JOJ PHOTO）

Sisley母親節特惠組，全能乳液保養組原價9507元，特價7200元。（Sisley提供）

Sisley極致美白全日防禦精華組，凡購買極致美白全日防禦精華50ml，即贈百合花保濕潔膚乳 30ml、修護面霜10ml、植物淨化賦活精華5ml。（Sisley提供）

喜迎春夏，旅行計畫也紛紛啟動，伊林娛樂女星夏如芝出版了《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》，分享她的旅行美照，除了她的旅遊經驗讓人嚮往，美麗的妝容也是焦點，這次Sisley彩妝師Penny特別為她打造專屬旅行LOOK，不管是浪漫愜意，或是優雅知性都能盡其在我。

這次Sisley拍攝專題，也特別為夏如芝準備了旅行箱、化妝包，將旅行必備的護膚逸品與美妝神器一次展現，在彩妝色彩上，透過脣色、眼彩的轉換，就能改變妝感，為旅行更添樂趣，不管是要自拍或是拍照留念，都能展現肌膚最美狀態。

女星夏如芝分享，她的隨身化妝包，一定會準備氣墊粉餅、眉筆、潤脣膏，有保養成分的脣彩，不只時時呵護脣部，也能拿來當作腮紅使用，至於她的保養，她笑說，25歲後就開始超級注重保養，特別在意保溼，平時也會勤用面膜強化保養。

法國頂級保養專家Sisley，以植物美容學為品牌精神，1976年創立以來，備受名媛貴婦青睞，Sisley除了提供個人化的美妝諮詢，今年母親節更推出強勢底妝產品「極致美白粉凝精華」，結合頂級保養成分與底妝，讓消費者一邊上妝，一邊保養， 針對母親節優惠，品牌也祭出經典明星商品回饋消費者，全能乳液保養組、極致美白全日防禦精華組、抗皺活膚前導水精華組都在特惠之列。

(中時)