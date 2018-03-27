謝雷不忌口 「心臟還在」 張琪膝蓋腫靠抽血水

2018年03月27日 01:48 中時 許雅淳

謝雷、張琪、施文彬等人，26日出席「用雷聲琪聚愛」慈善演唱會記者會，謝雷因為心臟病曾健康亮紅燈，讓他很注重身體，但對最愛的美食大閘蟹仍不忌口，他打趣說：「我吃完了，再吃藥！」更自嘲「我心臟還在」。張琪則透露長期膝蓋內壁皺摺病變所苦，去年雙腳一起動刀，但左膝先前因忙演唱會不慎受傷，「我有去抽100cc血水，現在不能站太久、走太快」。

張琪今年71歲，她透露膝蓋痛長達1年半，「原本肌肉像絲瓜一樣軟，現在變菜瓜布摩擦著膝蓋」，睡覺也被痛醒，去醫院檢查後膝蓋半月板全斷，以為要換膝關節，後來醫生改用內視鏡手術，如今恢復狀況良好。

出道逾50年的謝雷，透露自身不煙不酒，靠唱歌來運動維持體態，「心情好，身體就會好！」他一年商演超過30場，為了跟年輕人保有連結，他還會唱近期大壯的夯歌〈我們不一樣〉，相當逗趣。而他也將於6月30日在高雄文化中心至德堂開個唱。

兩人早期合唱〈傻瓜與野丫頭〉紅透歌壇，如今為幫「藍迪兒童之家」募款蓋屋再度合體，4月14日將在桃園中正藝文展演中心演出，張琪說：「我們兩個都超過70了，但為了孩子還是可以唱到唱不動為止。」兩人預告將籌備新的台語合唱單曲。4月14日將在桃園中正藝文展演中心演出，此次活動入場劵為公益捐款贈票，報名專線：03-3866550。

(中時)