魏如萱受爸爸影響愛籃球 投籃秒中竟「癱軟在地」

魏如萱與世大運選手林育庭、黃鈴娟合照。（好多音樂提供）

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中時

魏如萱25日在台北小巨蛋，出席「106學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開一級決賽」（UBA），以運動員裝扮上場投藍，並且一球就中，但她卻失望癱坐在地，原來經紀人提醒她，第一球別投中、第二球才投進，如此觀眾才會獲得額外的禮物，沒想到她命中率百分百，一球入籃，她也因覺得對不起觀眾，而成為史上第一個進球卻失望坐地的閃亮新球星。

魏如萱行程滿檔，一開春但工作已排到年底，也預計今年推出全新專輯，不過她此次接觸籃球已著迷，覺得會打籃球的男生、女生都好帥，預計今天還要親臨WSBL，為她的教練球隊加油打氣。

富邦人壽UBA歷經31年，終於今年首次打進台北小巨蛋，特別邀請魏如萱於賽後演唱會演出，她誠意十足做了很多新嘗試，不但首度挑戰搖滾電子曲風並帶DJ形式演出，並改編〈買你〉、〈I will be fine〉，她因爸爸喜歡打籃球而對籃球很有好感，這次感受到有專業教練培養真好，「如果可以，我以後也想生一個會打籃球的小孩！」

魏如萱以專輯《末路狂花》勇奪金曲獎「最佳女演唱人」、「最佳專輯」、「國語專輯」、「最佳作曲」和「最佳專輯製作人」（陳建騏）五項大獎提名，入圍即是肯定，精良的製作和音樂表現，已可說是最大贏家。才一開春行程已排滿到年底，並預計今年前將發行新專輯！她目前已收到2個主題曲邀約，其中，公視《你的孩子不是你的孩子》主題曲〈Don’t cry Don’t cry〉，已在23日數位上架。魏如萱「塗眠」巡迴演唱會台北、高雄已開賣並秒殺，預計將有多場海外音樂節演出。

(中時)

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