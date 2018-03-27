徐巧芯爆馬英九小秘密：獨派抗議布條拿反 馬竟這麼做！

2018年03月27日 01:52 中時電子報 黃麗蓉

前總統馬英九卸任後，心情好很多，經常會和身邊的人分享執政經驗。去年開始擔任馬英九辦公室發言人的徐巧芯，常有機會和他聊天，她爆不少馬的小秘密，其中最有趣的一件事是，馬任內有次被獨派持布條抗議，對方布條拿反了，馬竟用手勢提醒對方，那人趕緊把布條翻正後，還主動向馬敬禮。

徐巧芯表示，馬英九卸任前去逛商店、夜市想幫忙行銷，會被店家嫌棄變成負面新聞。卸任後再去，大家評價都很好，像日前他去花蓮夜市幫忙行銷，180幾攤走30分鐘才逛了20攤，走了4小時到12點還沒逛完，攤販都還願意等他，後來結束後，他覺得少逛了80幾攤有點不好意思，夜市的人就請他下次再來。

據《中評網》報導，徐巧芯說，馬前總統還喜歡在車上聊天，有次他和花蓮市長魏嘉賢一起搭車，他就像學生一樣問花蓮的風土民情，常要一直撐到行程全部結束，覺得累了，才會閉目養神。

徐巧芯還說，過去經常維持晨間運動的馬前總統，因為年紀大了，膝蓋關節磨損會比較高，加上去年1月因跑步扭傷腳踝為了養傷，現在比較不慢跑了，改去游泳。徐巧芯更爆料指，馬英九與夫人周美青的互動很有趣，美青姐的事是美青姐單獨運作的，她也從沒看過美青姐到辦公室來。

(中時電子報)