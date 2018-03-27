饒舌團體「違法」開唱 張惠妹力挺送Tequila支持

2018年03月27日 01:48 中時 許雅淳

饒舌團體「違法」25日於Legacy Taipei開唱。（Legacy提供）

饒舌團體「違法」25日於Legacy Taipei開唱。（Legacy提供）

饒舌團體「違法」25日於Legacy Taipei開唱，專場演出除了台上多位好友相挺站台，包括熊仔、吳卓源、Leo37等多位嘻哈歌手前來，還有田亞霍、Boxing、艾怡良、朱俐靜，就連張小燕也意外現身台下觀眾區觀看這場精采節目。一直以來以行動表示支持的天后張惠妹，這次雖無法前來，但還是特別安排送來三瓶Tequila表示恭賀和祝福。

張伍的緊接以恐怖片象徵自己這張單曲方向，以神祕驚悚的方式現身獨唱。號稱最愛咬吸管歌手 SJIN，以Talkbox效果器和多位歌手合唱數首歌曲，其中更包括了搖滾樂團「宇宙人」也同台，提到許多人討論SJIN和宇宙人吉他手阿奎的相貌神似時，宇宙人方Q也爆料其實也有人說過他與違法張伍的同樣長髮造型有兄弟臉，因此開玩笑表示違法和宇宙人其實是共用團員。

緊接登場的，是團體中人氣最高的呂士軒，人未現身，聲音一出就引起全場尖叫。好友阿達登場合唱〈灑小朋友〉，還驚喜手抓一疊鈔票往台下灑，並對外放話：「今天沒來看演唱會的朋友真的是虧大了。」

(中時)