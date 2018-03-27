最後三天，國泰航空「心動價」台灣至都柏林來回機票23,299元起

都柏林美景。圖：國泰提供

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國泰航空/國泰港龍航空官網獨享「心動價」最後一周特別提供年度新航點都柏林及哥本哈根心動優惠！更有其他精選航點，倒數熱賣中。最後三天的心動優惠，台灣至都柏林來回機票台幣23,299元起。

本周官網獨享「心動價」活動於3月27日限時訂購至3月29日止。須於2018年4月13日至2018年10月31日間出發 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。敬請把握本週二至四心動航點的驚喜票價，活動期間同時預訂飯店，節省更多。

「心動價」優惠航點：台北-首爾來回經濟客艙4,199元起、

台北-大阪來回經濟客艙7,499元起、台灣-倫敦來回經濟客艙14,299元起、台灣-巴黎來回經濟客艙14,299元起、台灣-都柏林來回經濟客艙新台幣23,299元起、台灣-哥本哈根來回經濟客艙18,999元起。

除了超值的機票價格外，為了歡慶今年首開航的新航點–哥本哈根及都柏林，凡訂購飛往兩個新航點機票的旅客，更有機會獲得KKday歐洲新航點熱門加值旅遊行程，只要美金1元！於「心動價」優惠期間完成活動登錄即可獲得優惠代碼，好禮限量3名幸運兒，先到先得，送完為止！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空 / 國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商)

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