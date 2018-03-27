3月27日三大報頭版要聞

2018年03月27日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

立委席次異動牽動政壇敏感神經，甚至可能引發南台灣政治海嘯，中選會擬規畫2020年高雄市、屏東縣的立委席次各減1席，新竹縣與台南市則各增1席。尤其根據高雄市選委會月初公告的草案，綠委管碧玲選區慘遭肢解，可能打散併入其餘3位立委選區。綠委趙天麟建議，陳其邁已是準市長候選人，責無旁貸，應與現任市長陳菊、黨主席蔡英文研議，力阻高市立委席次減少1席。

陸美貿易戰硝煙四起，過去一周來兩國互相過招，言辭各不相讓。英國《金融時報》昨最新報導指出，大陸已向美方提出擴大向美採購半導體的建議，陸方將把向台灣和南韓採購半導體的部分訂單轉向美國，以削減對美龐大的貿易順差。而《華爾街日報》26日指出，雙方私底下已悄然啟動談判，美國財長穆欽有意赴北京親自磋商，陸方則稱「對話大門始終敞開」，但未正面回應是否邀穆欽訪陸。

北韓最高領導人金正恩有可能閃電訪問大陸。日本電視台26日下午拍到抵達北京的北韓列車，這節列車與2011年金正日訪問大陸時搭乘的特別列車極為相似。金正恩此刻若訪北京，被認為是在5月「川金會」前，先與北京進行溝通。

陸美貿易戰延燒，繼日前提出128項產品報復關稅後，大陸再出招。大陸商務部昨發出公告，將對從美國、歐盟、南韓、日本及泰國等國進口苯酚，進行為期1年反傾銷調查。大陸國務院總理李克強昨也強調，打貿易戰沒有贏家，對別人關上門也擋住了自己的路。

@旺報

新北市長朱立倫26日會晤新任大陸國台辦主任劉結一，這也是他上任之後首度與台灣政壇人士正式會見。劉結一致詞時表示對台方針將堅持一中原則下的九二共識，反對任何形式的台獨圖謀，繼續秉持兩岸一家親推動兩岸和平發展，並在上個月推出「惠台31項措施」下繼續加強兩岸經濟文化的合作交流，為台胞在大陸發展創造出廣闊天地。

美國總統川普剛簽署《台灣旅行法》，美國官員就赴台，中共中央機關報《人民日報》26日評論文章為美國打台灣牌劃下3道紅線，警告如果島內接到外部勢力的錯誤信號而繼續執迷不悟，比如約束不住激進台獨勢力舉行獨立公投，為取得美日的保護而導致美艦泊台、蔡英文官式訪美，大陸的《反分裂國家法》隨時有啟動的可能。

1871年來台的傳教士馬偕，帶來拔牙、治療瘧疾的白藥水等西方醫療技術，以醫者的形象根植台灣，然而在醫生的身分之外，馬偕其實也是名博物學家。他的回憶錄發揮西方科學式的查證精神，除了記載山川景色和動植物，他也對漢人文化如看布袋戲、野台戲，原住民文化等有所著墨。

前身是1939年建廠完成的松山菸廠，如今的松山文創園區，明年將迎來80大壽，卻要以年輕的視角，讓民眾走近、感受菸廠的歷史，也記憶台灣70年代重要的經濟發展。

@工商時報

「潤泰雙雄」2017年財報、股利昨（26）日雙雙出爐，果然沒有再讓股東失望。拜潤泰集團總裁尹衍樑養了20多年的金雞母中國大潤發去年高價處分所賜，潤泰全狂賺1.5個股本，EPS達15.15元，除了發放現金股利4元外，現金減資4成退還股本給股東後，總計每股可回饋給股東達8元。潤泰新EPS也是大賺6.91元，含現金減資4成退還股本給股東後，股東總計每股可領回達6元。潤泰雙雄總計發放股利與減資還給股東金額高達175.62億元。

在中美貿易爭端逐步白熱化之際，傳美國財長穆欽（Steven Munchin）近期將訪問中國大陸，與中方進行關鍵性的談判。據悉，中美高層上周五以來密集交涉後，美方已提出降低美國汽車進口到中國的關稅、增加對美半導體採購及對在中國的美企開放金融領域等三大條件，且有消息指出中方考慮減少採購台灣及韓國半導體產品，轉而擴大向美國採購。

搶在蘋果下半年3款新iPhone推出之前，安卓（Android）陣營出手搶晶圓代工產能！供應鏈傳出，聯發科、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、海思等客戶出手搶產能，台積電目前投片進入全滿載，16奈米及更先進製程、8吋廠等成熟製程更有客戶已開始排隊。

韓國與美國就重簽自由貿易協定（FTA）達成共識，韓國同意接受美國設下的鋼鐵出口配額，對美鋼鐵出口年減3成，換取新實施的25％鋼鐵關稅永久豁免，同時擴大美國車進口量。

(中時電子報)