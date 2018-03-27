老蔣陵寢潑漆將滿月 慈湖遊客狂跌5成

慈湖陵寢228遭潑漆後，參觀人數驟降。（資料照片 賴佑維攝）

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中時電子報
/綜合報導

228當天獨派青年到慈湖陵寢潑漆，讓兩蔣園區遊客人數暴跌！該事件發生後，導致園區形同閉園，前往慈湖遊客銳減，光遊覽車與小客車停車收費「狂跌」，少說掉了四成到五成。桃園市府與軍方洽談，預計6月才能重新開放。

中評網報導，慈湖陵寢2月28日遭獨派青年闖入，對著蔣介石靈柩潑漆，事隔即將「滿月」，雖然紀念雕塑公園及銅像區仍開放，但慈湖與頭寮陵寢仍處於關閉狀態，形同「閉園」，因此影響遊客到此參觀意願。

據了解，「閉園」這段期間，前往慈湖遊客銳減，光遊覽車與小客車停車收費「狂跌」，少說掉了四成到五成。桃園市府多次與軍方洽談，希望盡快恢復全園區開放。

觀光旅遊局表示，若重新開放，進入陵寢區，原則只能在陵寢入口觀賞儀隊交接，不能進入內寢靈柩，但特殊節日或特殊團體有需要，可事先提出申請，透過觀旅局網站原有申請後慈湖觀光導覽系統，這需要時間重新建置。

外界關切，未來兩蔣園區若重新開放，遊客入園，會不會上演「搜包包」的安全檢查？桃園市府風景管理處處長葉宗賦表示，軍方可能朝「莊重不擾民」來思考，也就是「加大縱深」，滿足遊客觀賞陵寢儀隊交接，又能兼顧對兩蔣的歷史文化與尊重，但也要看家屬的態度。

(中時電子報)

文章來源：慈湖陵寢潑漆將滿月　遊客掉四成以上

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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