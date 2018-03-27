才30年！為何民進黨變得比國民黨還怕中國共產黨？

2018年03月27日 07:50 中時電子報 陳怡文

有網友在PTT上詢問，才二、三十年的時間，為何民進黨變得比國民黨還怕中國共產黨？質疑「民進黨這個政黨的主要定位是什麼？」反國民黨？反共產黨？反中國共產黨？反中國？好混亂。網友則回應「執政才知道怕，只靠理想台獨行不通。現在乾脆別說。」、「販賣恐懼啊，kmt不可怕了只好換一個」。

民進黨創黨時，主打「清廉、勤政、愛鄉土」，且從初期到執政過程中，唯一共識就是打倒國民黨，而「台獨」僅僅是當時其中一個聲音。然而在近幾年選舉中，民進黨反而大打「台獨」牌，但執政後卻又不敢宣布台灣獨立。

網友想問，國民黨當初被趕到台灣，所以政黨的角色定位、對共產黨恨得牙癢癢的，應該是國民黨，而非民進黨才對呀！畢竟民進黨從發跡起來，就是為了與國民黨相抗衡才形成的政黨，為什麼也才二、三十年的時間，民進黨主要的敵人變成共產黨啦！有點混亂了。

有網友認為「大陸一統，民進黨勢必被理念相近的共產黨吞掉，這也是為什麼綠怕共產黨原因，且不統一還有區長可以當兵刃，統一只有被吃掉的份，故而選擇繼續當山大王…民進黨就是中國共產黨台灣分部…」

另有網友回應「傻傻的，人家去大陸賺很大，當然安靜」、「接收曾被自己罵的要死的前朝成果當政績」、「販賣恐懼啊，kmt不可怕了只好換一個」、「執政才知道怕，只靠理想台獨行不通。現在乾脆別說。」。

(中時電子報)