擁近70萬粉絲有用？網估李錫錕得票數達...

台大教授李錫錕。圖為李錫錕應邀到清大演講。（本報資料照片）

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中時電子報

在臉書擁有近70萬粉絲、以評論時政影片走紅的台灣大學政治系兼任教授「錕Ｐ」李錫錕，日前宣布以無黨籍身分參選台北市長。對此，有網友在論壇問及「大家覺得錕P會得幾票？」該網友認為錕P若以無黨出來選，不會高過5萬票。

李錫錕25日舉辦「POWER感謝祭」，正式提出參選政見宣布投入台北市長選舉，李錫錕雖有終身國民黨員身分，但他將以無黨籍參選並拋出「泛在野力量」，只要藍綠兩黨覺得現任市長柯文哲做不好，都可以跟他合作。他也提出松山機場遷移的政見，欲把松山機場轉作「松機特區」。

有網友在PTT發文問及「大家覺得錕P會得幾票？」並表示他不太可能代表國民黨出來選，民進黨更不可能徵招他。該網友說若他代表國民黨出來選的話，得票數將會是50~55萬票；若是代表民進黨出來選，大約會得到10萬票。但若以無黨出來選，他覺得不會高過宋的票，宋當年拿了5萬多票，不過那是因為他還有親民黨在。「以沒有希望當選的情況來講，我覺得錕P能拿超過2萬票就算了不起了」。

對此，許多網友紛紛在底下表達意見，並表示「1萬左右」、「選新北大概有2萬」、「獨立參選藍不禮讓的話，1-2萬差不多」、「能到1萬就很厲害了，我猜大概8、9千」、「6000票」、「2萬票上限」。

有名網友則指出，如果給選民一種「來亂的」印象，而且沒有大政黨提名或整合，得票數很慘。他說別以為柯文哲只靠著狂以及民進黨整合資源就選上，「不然為什麼當時有85萬人敢試試看？」該網友稱就算再怎麼討厭國民黨，選擇一個狂人就是拿未來4年生活當賭注，如果沒看到他用心做功課，還真的不敢選。

(中時電子報)

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